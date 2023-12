Florentino Perez bacchetta l’UEFA di Ceferin e disegna la nuova Superlega: “Sarà aperta a tutti” In merito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espresso Florentino Perez, presidente del Real Madrid e uno dei principali fautori del progetto Superlega: frecciate all’UEFA di Ceferin e disegna il nuovo torneo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che esiste un abuso di potere dominante da parte della UEFA e della FIFA, che esercitano un monopolio: così la Superlega di A22 vince la sua battaglia in tribunale ed è libera di esistere.

In merito alla sentenza si è espresso anche Florentino Perez, presidente del Real Madrid e uno dei principali fautori del progetto Superlega. Il numero uno della Casa Blanca ha parlato in video e poi il club della capitale spagnola ha emesso una nota ufficiale da cui trapelava grande soddisfazione per la sentenza:

Accogliamo con enorme soddisfazione la sentenza della CGUE. Nei prossimi giorni studieremo attentamente la portata di questa decisione di grande significato storico. Il calcio europeo non sarà più un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino. L’Europa delle libertà ha trionfato. Diritto, ragione e libertà prevalgono. 70 anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Sarà aperta a tutti, sarà basata sul merito e sul rispetto del fair play finanziario. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo. Nessuno ha detto che porre fine a un monopolio sarebbe stato facile. Abbiamo l’opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie.

Florentino Perez ha concluso così il suo intervento: "Siamo all’inizio di un nuovo tempo, potremo lavorare liberamente e senza minacce, con l’obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Il nostro destino appartiene a noi e abbiamo davanti a noi “Abbiamo una grande responsabilità. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio".

Parole forti sia in merito al disegno del nuovo torneo che sul ‘monopolio' di UEFA e FIFA, con parole dirette a Ceferin e a tutti coloro che hanno minacciato di sanzioni i club che avrebbero aderito a questo nuovo progetto.

Anche dal Barcellona è arrivata una nota ufficiale di grande soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia UE sulla vicenda Superlega e sulla posizione dominante di UEFA e FIFA: "Il Barcelona desidera esprimere la sua soddisfazione per la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in cui viene approvato il progetto della Super League proposto da A22 Sports. Essendo una delle entità che promuovono la Super League, l'FC Barcelona ritiene che la sentenza apre la strada a una nuova competizione calcistica di massimo livello in Europa manifestando contro la figura del monopolio nel mondo del calcio, e vuole offrire una proposta di dialogo su quello che dovrebbe essere il modello di competizione europea del futuro".