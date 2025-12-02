Barcellona-Atletico Madrid in chiaro, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Stasera si gioca Barcellona-Atletico Madrid. La partita prenderà il via alle ore 21:30 e si potrà seguire in diretta su DAZN e in differita anche in chiaro su Italia 1.

In questa stagione la Liga si può vedere anche in chiaro, sarà così per alcuni incontri, quelli principali. Così, oltre che su DAZN, sarà trasmessa in TV anche in chiaro la partita tra il Barcellona e l'Atletico Madrid, che però viene ‘spedito' in differita e dunque in seconda serata a causa della Coppa Italia, dell'incontro tra Juventus e l'Udinese. La sfida del Camp Nou sarà trasmessa da Italia 1, dalle ore 23:30.

Una Liga incredibile. Il Real Madrid è partito fortissimo, ma nelle ultime giornate ha avuto un netto calo e così il Barcellona si è messo al comando, pur senza convincere completamente. Sono 34 i punti dei catalani, mentre il Real ne ha 33. L'Atletico Madrid, che aveva avuto un avvio non proprio favoloso ha inanellato una serie di risultati utili ed è ora a tre soli punti dalla vetta. Quindi al di là del prestigio di una sfida classica in palio ci sono anche punti importanti. Difficilmente sarà schierato dal primo minuto Raspadori, che ha giocato poco fin qui con la squadra di Simeone.

Partita: Barcellona-Atletico Madrid

Dove: Camp Nou, Barcellona

Quando: martedì 2 dicembre 2025

Orario: 21:30

Diretta TV: DAZN, Italia 1 in differita

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity

Competizione: Liga, 14ª giornata

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid in TV: la diretta in chiaro

La partita tra Barcellona e Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta stasera solo da DAZN, che detiene i diritti della Liga. In TV, però, si potrà seguire anche in chiaro su Italia 1, che la manderà in onda, però, in differita non prima delle ore 23:30. In ogni caso al termine di Juventus-Udinese, partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. Per vederla in TV con DAZN servirà una Smart TV collegata a internet, una console di gioco (Xbox o PlayStation) o dispositivi come Google Chromecast o Fire Stick TV Amazon.

Barcellona-Atletico Madrid, dove vederla in streaming: l'orario

Al Camp Nou si partirà quando in Italia saranno le ore 21:30. L'orario va precisato. Perché in streaming l'incontro si potrà seguire in diretta su DAZN, sarà così per gli abbonati. Mentre in streaming la differita in chiaro scatterà dalle ore 23:30 in chiaro con Mediaset Infinity.

Barcellona-Atletico Madrid, le probabili formazioni della partita della Liga

Solito tridente offensivo per Flick che schiera Yamal, Lewandowski e Raphinha in avanti. Centrocampo senza Pedri e Gavi. Simone conferma sempre Ruggeri, ma non Raspadori. Davanti Alvarez e Sorloth.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsì, Martin, Balde; Casado, Bernal, Dani Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alvarez, Sorloth. All. Simeone.