Bamford segna il gol dell'anno davanti ai compagni increduli: mezza squadra ha le mani nei capelli Bamford ha segnato uno dei gol più belli dell'anno del calcio inglese e di questa edizione della FA Cup: i compagni del Leeds United non credono ai loro occhi e si mettono le mani nei capelli prima di abbracciarlo.

A cura di Vito Lamorte

Patrick Bamford ha segnato uno dei gol più belli dell'anno del calcio inglese e di questa edizione della FA Cup. L'attaccante del Leeds United, durante il terzo turno del torneo più antico, ha firmato una rete bellissima contro il Peterborough United e ha permesso alla sua squadra di mettere in cassaforte il risultato.

Il 30enne calciatore inglese ha permesso alla squadra di Daniel Farke di raddoppiare il vantaggio e mettersi in tasca il pass per il turno successivo.

Al minuto 47 Bamford ha controllato col petto un lancio lungo e poi si è coordinato in maniera perfetta lasciando partire un tiro di sinistro che si è infilato nell'angolo lontano della porta avversaria. Un gol bellissimo.

La reazione dei compagni dopo il gol è stata assolutamente genuina e davvero divertente: diversi calciatori del Leeds si sono portati le mani in testa per l'incredulità del gesto tecnico del loro compagno. Mentre si dirigevano nell'angolo del campo per festeggiare davanti ai tifosi prima sono stati solo alcuni a portarsi le mani in testa e poi lo hanno fatto quasi tutti.

Sullo sfondo c'erano i tifosi che esultavano in un mix di gioia e incredulità per quanto appena visto.

Ad aprire e chiudere le marcature del match era stato l'ex Venezia Ethan Ampadu ma della doppietta del calciatore gallese di ricorderanno in pochi perché è stato Bamford a prendersi i titoli dei giornali.

L'attaccante inglese scuola Chelsea negli ultimi tempi sembrava vicino alla cessione e la sua strada con quella del club di Elland Road sembravano essere vicine alla separazione

"Sono davvero felice per Patrick perché ha passato un momento così difficile", ha detto l'allenatore Daniel Farke. Il tecnico del Leeds ha proseguito così il suo intervento sulla prova dell'attaccante e sul suo gol:"Non dobbiamo parlare di due anni difficili in totale, ma anche di questa stagione. Con la sua età e con i suoi infortuni, aveva sicuramente bisogno di un po' più di tempo per tornare in forma. È stato anche un po' sfortunato perché gli attaccanti hanno bisogno di gol per avere fiducia, non ha segnato per diverso tempo e c'è stato un periodo in cui ha perso anche un po' di fiducia in se stesso".