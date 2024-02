Balzaretti furioso per il gol annullato a Lucca: “Se questo è fallo allora non si può più giocare” Balzaretti furioso con l’arbitro di Genoa-Udinese per il gol annullato a Lucca: ai microfoni di DAZN il dirigente del club friulano critica la decisione di Forneau e l’utilizzo del VAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Balzaretti furioso con l'arbitro di Genoa-Udinese per il gol annullato a Lorenzo Lucca: "Era regolare tutta la vita, se questo è fallo allora non si può più giocare. Non è calcetto, mettiamocelo in testa. In Inghilterra ci ridono dietro, ma che falli sono… Il Var qua interviene su tutto".

Cosa è successo. Al 73′ Kamara dalla sinistra punta Sabelli, arriva sul fondo e mette in mezzo per Lorenzo Lucca: l'attaccante in scivolata anticipa De Winter e angola abbastanza la conclusione battendo Martinez. L'arbitro annulla per il fallo dell'attaccante bianconero sul difensore nel tentativo di anticipare l'avversario: il fallo è confermato anche dopo il check del VAR. Le immagini mostrano come Lucca abbia toccato prima la gamba di De Winter e poi il pallone, anche se dalla successiva ripresa il contatto sembra esserci dopo. Tutto vano, si rimane sul 2-0.

L'ex difensore di Roma, Juventus e Palermo ha analizzato così l'episodio: “Vanno insieme sul pallone, questi non sono falli. Ce ne sono 500 di questi contatti, non si può intervenire per ogni cosa, facciamo arbitrare gli arbitri tranquillamente. Non metto in discussione nulla, ma non si può più giocare, da altre parti all’estero ci ridono dietro. Meno male che ho giocato 15 anni fa".

Leggi anche Scalvini fa gol senza una scarpa in Genoa-Atalanta, il VAR annulla dopo 5 minuti

In merito alla partita disputata dall'Udinese di Cioffi, che ha perso a Marassi per 2-0, Federico Balzaretti è molto chiaro: "Abbiamo bisogno di ripartire dal carattere della squadra, nel secondo tempo siamo ripartiti e abbiamo dimostrato lo spirito giusto. Settimana prossima sarà importante, difficile e dura con la Salernitana. I dettagli fanno la differenza, non possiamo permetterci più errori. Serve un livello di concentrazione e agonismo ancora superiore. Soffriamo il momento, è una situazione che a livello emotivo pesa, non possiamo però subirla, dobbiamo reagire”.