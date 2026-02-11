Calcio
video suggerito
video suggerito

Balotelli vittima di insulti razzisti a Dubai: “Anche qui non me l’aspettavo”. Cosa è successo

Brutto episodio che ha visto vittima di cori e insulti razzisti Mario Balotelli che ha denunciato tutto via social. L’attaccante è stato bersaglio dei tifosi avversari in Al Ittifaq-Dubai City nel corso di un match di UAE Division 1: “Vai a mangiare le banane”
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tempi duri per Mario Balotelli anche lontano dall'Italia: l'attaccante, recentemente approdato all‘Al Ittifaq, formazione degli Emirati Arabi Uniti, che milita nella UAE Division 1, è stato infatti bersaglio di una serie di insulti razzisti da parte dei tifosi dell'avversario di turno, il Dubai City. Un episodio che ha fatto esplodere la rabbia di SuperMario via social dove ha denunciato il tutto, tra amarezza e delusione per un atteggiamento che sperava non fosse così radicato anche in un campionato emergente e giovane: "Il troppo è troppo".

Gli insulti a Balotelli durante la partita Al Ittifaq-Dubai City: "Vai a mangiare le banane"

La frustrazione, poi la rabbia: Mario Balotelli non ha voluto rimanere in silenzio e ha voluto esternare il proprio pensiero via social, dove è seguito da milioni di follower. Il motivo? E' finito nel mirino di cori razzisti durante la partita dell'Al Ittifaq contro il Dubai City e perso per 2-0. "Non me l'aspettavo qui" ha scritto con estrema ed evidente amarezza. "Per tutta la durata dell'incontro sono stato vittima di abusi razzisti. Mi è stato detto ripetutamente: ‘Uh uh uh, vai a mangiare le banane'. Non c'è assolutamente posto per il razzismo nel calcio o nella società" ha poi concluso Balotelli. "Questo atteggiamento non può essere normalizzato, scusato o ignorato. Ne parlo per mandare un monito – e non solo per me stesso – per ogni giocatore che è stato vittima di ciò. Il troppo è troppo".

Immagine

Balotelli subito in gol all'esordio: l'Al Ittifaq si affida a lui per evitare la retrocessione

Tuttavia, la nuova avventura sportiva di Mario Balotelli era iniziata sotto i migliori auspici, visto che aveva bagnato l'esordio negli Emirati Arabi nel modo migliore, segnando subito il suo primo gol, giocando solo 45 minuti all'esordio con la maglia dell'Al Ittifaq. Era accaduto nella sfida contro il Gulf United poi finita con la vittoria per  3-1, contribuendo la propria nuova squadra al successo dopo quattro sconfitte consecutive. Che però non hanno allontanato il club dalle sabbie mobili del fondo classifica dove occupa la penultima posizione nella UAE Division 1, il motivo per cui il presidente italiano del club arabo, Pietro Laterza, lo stesso proprietario del Chievo che milita in Serie D, aveva deciso di affidarsi alle qualità dell'ex azzurro.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
L'Italia vince un altro oro: Voetter e Oberhofer si impongono nel doppio dello slittino femminile
Pazzesco oro di Rieder e Kainzwaldner: l'Italia domina anche nello slittino doppio maschile
Vötter e Oberhofer stratosferiche nello slittino doppio donne: è il 3° oro per l'Italia alle Olimpiadi
Il primo maestro di Giovanni Franzoni: "Piangeva se perdeva dal gemello, poi il papà si è ricreduto"
Paris, il giallo dello sci perso in Super G alle Olimpiadi: "Non riesco a spiegarmi come sia successo"
L'ex fidanzata di Laegreid ha risposto all'intervista virale sul tradimento, e non è andata bene
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views