Balotelli, tempo scaduto in Turchia: il suo procuratore svela dove vorrebbe giocare L'Adana Demirspor è intenzionato a rescindere il contratto con l'attaccante italiano. La stagione in Super Lig è stata poco brillante a causa di un infortunio: 5 presenze e 3 gol. Ma un'idea in testa Mario ce l'ha già.

Confusione. Accuse incrociate. Smobilitazione. L'Adana Demirspor è una sorta di tritacarne dentro al quale è finito anche Mario Balotelli. L'attaccante è infortunato dallo scorso 26 novembre, ha giocato l'ultimo match il 12 novembre (contro il Fenerbahçe) e nel complesso s'è visto in campo solo per 5 volte (3 gol) e 181 minuti. Una sola volta è partito titolare, il resto lo ha accumulato a spizzichi e bocconi subentrando a gara in corso. Gli è mancata continuità e possibilità di salire di condizione – come si dice in gergo – ma non tutto è addebitabile al giocatore.

Non è certo una stagione brillante, scandita da condizioni fisiche non perfette e adesso messa pesantemente in discussione dalla dirigenza che – stando a quanto si apprende dai media turchi – ha scritto il nome dell'ex milanista sul lato della lavagna riservato ai ‘cattivi'. In buona sostanza, l'obiettivo è arrivare anche nel suo caso alla rescissione del contratto. Liberarsi di un fardello anche economico. È successo già con Younes Belhanda, Kevin Rodrigues e Jonas Svensson, la squadra di Akdeniz ha deciso che è arrivato il momento per chiudere i rapporti anche con Balotelli.

È solo una questione di carattere tecnico, di valutazioni fatte mettendo sul piatto della bilancia il rapporto qualità/prezzo, la funzionalità a livello tattico? No, in realtà sembra esserci dell'altro dietro questo clima da repulisti in seno alla squadra turca.

C'è un episodio in particolare che sottolinea i lati più oscuri della questione, fa riferimento allo sfogo di M'Baye Niang che il presidente dell'Adana ha definito un "bugiardo" per smentire alcune affermazioni. Quali? Una più di tutte: il calciatore ha fatto sapere ai media francesi che ha accumulato ritardi nei pagamenti dello stipendio 4 mesi.

C'è anche dell'altro ad alimentare questa fase nebulosa che attraversa il club della Super Lig: l'ammenda di 175 mila euro inflitta a Niang per aver lasciato il campo senza "permesso" dopo la partita col Gaziantep FK è l'ennesimo segnale forte che arriva dai vertici. La società non si sarebbe limitata all'aspetto sanzionatorio ma avrebbe mosso anche proteste ufficiali anche verso la Fifa.

In questo contesto s'innesta anche la posizione di Balotelli che ha lasciato la Turchia per farsi curare ma l'impressione è che non vi farà ritorno considerata la volontà della dirigenza di risolvere in qualche modo il vincono contrattuale. Cosa farà dopo? A Croquetas di Dazn il suo procuratore, Enzo Raiola, ha ammesso che "vorrebbe tornare in Italia. È il suo sogno". E dove? Non c'è risposta al momento.