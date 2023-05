Balotelli pubblica un messaggio Whatsapp per rispondere alle ultime gravi accuse: “Fate ribrezzo” L’attaccante italiano nel mirino della critica, condivide sui social un post polemico nel quale se la prende con chi a disinformazione sul suo conto. Il suo Sion rischia la retrocessione.

Il post polemico di Mario Balotelli in una storia di Instagram.

Il Sion affonda in classifica, Mario Balotelli è in vacanza. L'articolo comparso su giornale Blick fa infuriare l'attaccante italiano al punto da spingerlo a pubblicare una storia su Instagram che non ha bisogno di interpretazioni: "Fate ribrezzo", scrive il calciatore facendo chiaro riferimento alle informazioni sbagliate che – dice – vengono diffuse sul suo conto in un momento durissimo della squadra. La stagione è stata deludente, disastrosa. La retrocessione è spauracchio che non ha mai abbandonato il club al punto da spingerlo a ben quatto cambi in panchina: l'ultimo è servito a richiamare Tramezzani perché salvi il salvabile.

In questo marasma s'è preso la porzione di critiche soprattutto l'ex punta della Nazionale. È divenuto – ma non è certo la prima volta che accade – la valvola di sfogo di molte cose che non vanno e non certo solo per colpa sua. Quel progetto sportivo che sembrava ambizioso ha fatto naufragio, colando a picco un poco alla volta. E ha trascinato con sé nel gorgo anche l'ex milanista al quale, al netto dei suoi errori e delle sue mancanze, nulla è stato perdonato. Lo accusano (e lo hanno accusato) un po' di tutto, ma si tratta di malumori che arrivano da lontano tanto spingere i tifosi a bruciare la sua maglietta (o la sudi o la bruci, gli scrissero) oppure, come accaduto più di recente, dopo l'ennesimo risultato pesante.

Sostituito alla fine del primo tempo, il trattamento riservato al capitano Balotelli fu questo: "È uno zombie che distrugge tutto". A parlare così di lui fu l'ex vice-allenatore della selezione elvetica, Michel Pont. "Non si può più andare avanti con lui". La motivazione strisciante è sempre la stessa: poco impegno o comunque mai abbastanza rispetto alle attese e a quel che lui è disposto a dare. Eppure i suoi numeri – se rapportati a quelli generali della formazione – non sono così nefasti: 6 gol su 18 presenze in campionato, l'ultimo risale al 16 aprile scorso a margine della vittoria contro il Grassoppers poi è rimasto fuori per 3 giornate a causa di problemi fisici.

"Fate ribrezzo", dice Mario. Lo urla sui social postando il titolo dell'articolo ("Il Sion in piena emergenza, Balotelli in vacanza") e a corredo un messaggio nel quale fa capire come la sua assenza sia pienamente giustificata per l'infortunio e per l'esame (una risonanza magnetica) che gli è stato prescritto. Ecco perché a inizio settimana non s'era visto in campo. Lo stesso giornale ha riportato le parole del "nuovo" allenatore, Tramezzani. "In questo momento c'è bisogno di tutti, è una cosa che ho detto anche alla società – è stata la chiosa -. Mi aspetto di vedere determinazione giusta da parte della squadra. È importante sapere su chi posso contare, ci restano pochissime partite per salvarci e non è il momento di parlare di futuro".