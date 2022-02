Balotelli posta un video con un destinatario preciso: “Un giorno dovremo tutti rispondere a Dio” È stata una giornata piena di emozioni forti per Mario Balotelli, prima protagonista in campo con l’Adana Demirspor e poi autore di un post polemico in serata.

Serata dedicata all'amore per Mario Balotelli, che ha postato su Instagram un paio di storie a tema San Valentino riservate alla sua attuale compagna Francesca. "Grazie amore, ti amo", ha scritto l'attaccante che con ogni probabilità sarà convocato da Roberto Mancini per i playoff in cui a marzo ci giocheremo l'accesso ai Mondiali in Qatar. Due partite – se arriveremo alla seconda battendo la Macedonia nella prima – da far tremare i polsi e che richiedono scelte senza ritorno.

Super Mario ha dimostrato in questa stagione di meritarsi un'altra chance a 31 anni, a suon di gol, assist e prestazioni con la maglia dell'Adana Demirspor. Nel pomeriggio di oggi l'ultima buona prova in un match che la squadra di Montella avrebbe probabilmente meritato di vincere contro il Besiktas tra le mura amiche e che invece ha riacciuffato per i capelli dopo il 90′. Gli ospiti erano passati in vantaggio alla mezzora del primo tempo con l'ex Shakhtar Alex Teixeira, poi a pochi minuti dall'intervallo sembrava essere arrivato il pareggio grazie ad un gran gol di Balotelli con un diagonale chirurgico da fuori area.

Anche stavolta il bresciano aveva celebrato il gol non esultando, come quasi sempre fa, ma in questa circostanza ci aveva aggiunto un po' di meditazione zen. La gioia per il pari è durata tuttavia il tempo necessario all'arbitro, Ali Sansalan, per essere richiamato dal VAR a rivedere l'azione dal suo inizio. A quel punto, andando a ritroso grazie all'on field review a bordo campo, il direttore di gara ha ravvisato un precedente fallo di Matias Vargas sull'ex fiorentino Rachid Ghezzal ed ha annullato la rete. La decisione ha scatenato le veementi reazioni dei giocatori dell'Adana Demirspor, in primis Balotelli, che successivamente – ancora nervosissimo – si è visto sventolare il cartellino giallo in un finale di tempo caldissimo, che ha visto altri quattro ammoniti, due per parte.

Alla fine il meritato pareggio è arrivato al 92′ grazie ad un colpo di testa di Akaydin su azione d'angolo, in pieno assedio dei padroni di casa, ma i colpi di scena non erano ancora finiti, visto che poco dopo l'Adana Demirspor sembrava aver messo a segno la rete della vittoria, che tuttavia è stata ugualmente annullata per fuorigioco attivo proprio di Balotelli, che ostruiva la visuale del portiere.

Nel dopo partita sono state inevitabili le polemiche proprio riguardo a quest'ultimo episodio: "Quello che mi sorprende è che l'arbitro non sia andato a rivederlo di persona – ha detto un arrabbiatissimo Montella – Mario non ostacola assolutamente la visuale del portiere. Scusatemi, sono un po' nervoso, è meglio che vada, altrimenti farò un brutto commento, non ce n'è bisogno". La vittoria sarebbe stata pesantissima per l'Adana Demirspor, che avrebbe rafforzato la sua attuale terza posizione, che adesso è minacciata dal terzetto formato da Fenerbahce, Alanyaspor e Istanbul, che inseguono un punto dietro.

Anche Balotelli non l'ha presa bene e su Instagram ha mandato un messaggio con un destinatario facilmente intuibile, pur non esplicitamente nominato, ovvero l'arbitro Ali Sansalan: "Ricorda che un giorno dovremo tutti rispondere a Dio, quindi nella vita sii sempre onesto". Poi ci ha aggiunto anche una storia: "A volte è meglio meditare, perché le ingiustizie sono molto dolorose". Meno male che è San Valentino, la serata può girare bene…