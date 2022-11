Balotelli fa rivivere l’esultanza iconica, sulla maglia c’è un disegno: “Sapete che significa?” Mario Balotelli dopo le feroci polemiche delle scorse settimane in Svizzera ha esultato con una maglietta particolare, nella tremenda sconfitta del suo Sion contro il San Gallo. C’è un ombrello disegnato.

A cura di Marco Beltrami

Mario Balotelli si è preso la scena anche in Svizzera. Il centravanti italiano è finito nell'occhio del ciclone dopo il pesantissimo attacco alla Federcalcio svizzera. Quanto accaduto dopo la sfida contro il Basilea ha fatto il giro del mondo, generando un vero e proprio terremoto. Il bomber nel frattempo è tornato in campo in una sfida che purtroppo per lui e per il Sion è diventata storica, in negativo: la sua squadra è stata travolta addirittura 7-2 dal San Gallo.

Ma come mai Mario Balotelli ha giocato nonostante quanto accaduto dopo il Basilea (prima il dito medio ai tifosi avversari, e poi l'attacco con tanto di riferimenti alla mafia per la federazione) con la prospettiva di una lunga squalifica? Il Sion ha presentato ricorso contro i provvedimenti disciplinari, situazione che inevitabilmente ha permesso al centravanti di giocare, in attesa dei verdetti, con lo stop rimandato.

Tutti gli occhi erano puntati su di lui e le cose sembravano partite molto bene per l'ex di Inter e Milan. Balotelli ha avuto la possibilità di presentarsi sul dischetto già dopo cinque minuti. Solita freddezza implacabile per SuperMario dagli undici metri e gol del vantaggio per il Sion, che pareva aver messo il match sui binari giusti. Come ha esultato l'autore della rete sotto la pioggia? Dopo le clamorose e plateali reazione di Basilea-Sion, questa volta Balo ha tirato fuori un suo grande classico, ovvero il messaggio stampato sulla maglietta, come il celebre "Why always me" nel derby di Manchester.

Dopo la rete Balotelli è rimasto fermo e si è alzato la casacca di gioco, tirando fuori una maglietta con un simbolo particolare, ovvero un ombrello. Qual è il significato di questa immagine? Impossibile non leggere un riferimento al proverbiale "gesto dell'ombrello" tipico della gestualità italiana (con il braccio ad angolo retto e il colpo con l'altra mano verso l'interno del gomito) tutt'altro che offensivo.

Balotelli mostra un ombrello e spiega tutto su Instagram

Strascichi dunque di quanto accaduto a Basilea? Sembrerebbe proprio di sì, con Balotelli che ha poi condiviso la sua esultanza speciale tra le sue stories di Instagram, accompagnato da una didascalia chiara. Prima le scuse ai tifosi per il tracollo interno: "Ci scusiamo per il risultato, deve essere una lezione" e poi la stoccata: "Se sapete cosa significhi svizzeri…". Balotelli lascia il segno dunque, anche nella sconfitta più pesante degli ultimi 40 anni.