Balotelli e la clausola più bella della sua vita: un milione intascato grazie alla sua cattiva fama Mario Balotelli ha giocato una sola stagione nel Liverpool, ma gli è stata sufficiente per mettersi in tasca un milione pulito pulito solo per smentire la sua cattiva fama in campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Nelle scorse ore Mario Balotelli, operato lo scorso novembre al ginocchio dopo che già il mese prima aveva avuto problemi all'articolazione, è tornato ad Adana per unirsi ai suoi compagni in vista della ripresa del campionato turco dopo le vacanze di fine anno. Il 33enne attaccante bresciano si era recato per la seconda volta in Italia per le cure e ha completato il suo percorso di riabilitazione. L'Adana Demirspor sarà impegnato in trasferta contro l'İstanbul Başakşehir il giorno della Befana: probabilmente il 33enne attaccante bresciano non sarà disponibile da subito, ma da lui il club turco si aspetta un contributo importante per scalare la classifica dall'attuale sesto posto.

Balotelli è tornato all'Adana dopo un anno riuscendo a spuntare un altro buon contratto a fine carriera, dopo la fallimentare esperienza in Svizzera al Sion. Pezzo storico della scuderia Raiola, Super Mario non ha mai avuto problemi a rimpolpare il proprio conto in banca con ingaggi molto robusti. I soldi più facili mai incassati dall'ex nazionale azzurro peraltro risalgono ad un bonus speciale contenuto nel suo contratto al Liverpool e svelato nel libro ‘Football Leaks: The Dirty Business of Football', scritto dai giornalisti del Der Spiegel Rafael Buschmann e Michael Wulzinger.

L'ex attaccante di Inter e Milan ha trascorso una sola stagione ad Anfield, dopo il suo trasferimento ai Reds nell'estate del 2014 per 20 milioni di euro dai rossoneri. La squadra all'epoca allenata da quel Brendan Rodgers che poi sarebbe stato definito da Balotelli il "peggior allenatore che abbia mai avuto" non aveva molta fiducia nella capacità di autocontrollo in campo del bresciano, evidentemente condizionato dalla cattiva fama circa i suoi comportamenti in precedenza, e dunque ritenne opportuno cautelarsi con una clausola molto particolare inserita nel suo contratto.

Mario Balotelli in maglia Liverpool: ci ha giocato nella stagione 2014/15

In base a questa clausola, Balotelli avrebbe incassato ben un milione di sterline (abbondantemente oltre un milione di euro al cambio) qualora avesse evitato di essere espulso tre volte durante ogni stagione in cui avesse giocato per i Reds. Prima di approdare al Liverpool, l'attaccante aveva in effetti incassato sette cartellini rossi e quindi la preoccupazione del club inglese aveva qualche fondamento. "Se nel corso di ciascuna stagione della durata del presente contratto il calciatore non viene allontanato dal terreno di gioco in tre o più occasioni per condotta violenta, sputi, per aver utilizzato linguaggio e/o gesti offensivi o ingiuriosi, il 30 giugno alla fine di ogni stagione riceverà un bonus di 1 milione di sterline", si legge nel libro.

La clausola in questione è stata un colpaccio per Balotelli, che nell'unica annata giocata a Liverpool è riuscito a non farsi mai espellere, intascando così la bella cifra di 1 milione di sterline il 30 giugno 2015. Soldi trovati per terra o quasi…