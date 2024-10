Ballo-Touré torna a giocare in Serie C: titolare col Milan Futuro 5 mesi dopo l’ultima partita

video suggerito

Fabrizio Rinelli

Fodé Ballo-Touré è tornato in campo col Milano Futuro in Serie C cinque mesi dopo l'ultima partita giocata la scorsa stagione quando era in prestito al Fulham. La presenza del terzino sinistro rossonero nell'undici titolare della squadra di Daniele Bonera contro il Legnago è stata una sorpresa per tutti. Il 27enne ex Monaco era stato infatti aggregato alla squadra B dei rossoneri dopo l'annuncio di Zlatan Ibrahimovic che confermò come sia Ballo-Touré che Origi sarebbero stati aggregati proprio alla rosa del Milan Futuro di Bonera.

Ma se l'attaccante belga resta ancora un oggetto misterioso, non si può dire lo stesso del terzino che gioca così la sua prima partita dopo essere rimasto a lungo ai margini del progetto. Sicuramente per i due si apriranno importanti novità di trasferimento a gennaio e il Milan Futuro serve sicuramente per mettere minuti nelle gambe e recuperare il ritmo partita proprio in vista della prossima finestra di trasferimenti invernale. Sugli spalti ad osservare la partita dei rossoneri contro il Legnago c'era anche lo stesso Ibrahimovic.

L'ex attaccante e oggi dirigente del Milan sarà sicuramente felice di vedere il giocatore in campo considerando che potrebbe anche rilanciarsi e convincere Fonseca. Non è mai detta l'ultima parola anche se sarà difficile. Quella di Bonera è comunque una decisione importante poiché in campo l'allenatore di Milan Futuro ha schierato la squadra migliore contro una diretta concorrente – al momento – nelle parti basse della classifica. In attacco anche Camarda che è finito nell'occhio del ciclone dopo le ultime dichiarazioni di Gravina.

Le ultime partite giocate da Ballo-Touré prima di questa sfida

In campo titolari anche Jimenez, Bartesaghi, Zeroli e Traore che ruotano attorno alla prima squadra di Fonseca. Ballo-Touré ha giocato l'ultima partita a maggio 2024 nell'ultimo turno di Premier League con la maglia del Fulham contro il Luton per soli 12 minuti. Prima di quella sfida il terzino era rimasto fuori senza giocare per 10 partita di fila. In precedenza invece ha fatto panchina per altre 5 partite giocando solo 5 minuti contro il Bournemouth. Di fatto in tre mesi, da febbraio a maggio, ha giocato soltanto per 17 minuti.