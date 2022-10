Baena dedica il gol al vicepresidente morto in settimana: l’arbitro lo espelle e scatena il caos Baena dedica il gol al vicepresidente del Villarreal morto in settimana, ma viene espulso. L’arbitro estrae il secondo giallo al giocatore dopo averlo visto esultare mostrando una scritta sotto la sua maglietta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Villarreal batte 2-1 l'Almeria in Liga e si porta al settimo posto in classifica. Una vittoria importante per la squadra di Emery che si riscatta dopo il pesante 3-0 subito pochi giorni prima contro il Barcellona al Camp Nou. La squadra del Sottomarino Giallo aveva però un motivo in più per vincere. In settimana infatti era venuto a mancare il vicepresidente del club, José Manuel Llaneza. La sua morta ha provocato un vuoto e tutti i giocatori sono stati molto provati dalla sua scomparsa. Sui canali social del club, ma anche su quelli personali di ogni giocatore del Villarreal, è stato omaggiato Llaneza in qualsiasi modo. C'era solo da vincere contro l'Almeria per poterlo ricordare al meglio davanti al proprio pubblico di casa.

Llaneza era morto giovedì scorso all'età di 74 anni per una leucemia spiazzando tutti. Nonostante la vittoria però qualcosa è andato storto: un episodio che ha scatenato il caos in Spagna provocando la reazione furiosa di tifosi di tutte le squadre spagnole. Ma cosa è accaduto? Melero aveva portato in vantaggio l'Almeria prima del pareggio di Baena su assist di Parejo. Il trequartista del Villarreal ha festeggiato alzandosi la maglia e facendo vedere un messaggio dedicato proprio al vicepresidente morto pochi giorni prima: "Gracias per todo". Baena però era già ammonito e l'arbitro decide di applicare alla lettera il regolamento estraendo il secondo giallo che voleva dire espulsione.

L'arbitro De Burgos Bengoetxea lo espelle dopo avergli mostrato il secondo cartellino giallo generando rabbia e indignazione nel Villarreal per l'interpretazione della norma. Il giocatore viene spedito negli spogliatoi tra le polemiche generali. Baena ha subito provato a spiegare all'arbitro le sue buone intenzioni e l'innocenza di quel gesto che di certo non voleva mancare di rispetto a nessuno. Il direttore di gara evidentemente non aveva capito e dunque a quel punto di certo non poteva tornare più sui suoi passi. Dalla Spagna invece lo accusano di mancanza di buonsenso che è un po' il pensiero comune del popolo del Villarreal dopo questa incredibile espulsione.

La giusta occasione per parlare di quanto sia giusto ammonire un giocatore per aver dedicato un gol con un messaggio scritto sotto la maglietta. Ad ogni modo il Villarreal non ha preso per niente bene questa decisione e sul proprio account Twitter ha pubblicato un post in cui scrive: "Esta camiseta vale por un millon de expulsiones – tradotto – Questa maglia vale un milione di espulsioni" sottolineando come ne sia valsa assolutamente la pena "sacrificare" un giocatore con l'espulsione pur di dedicare il gol a una persona speciale al quale tutto il Villarreal era profondamente legato.