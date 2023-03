AZ Alkmaar-Lazio, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference La Lazio gioca questa sera (ore 21) il ritorno degli ottavi di Conference League contro l’Az Alkmaar. La squadra di Sarri per qualificarsi ha un solo risultato a disposizione dopo la sconfitta dell’andata. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Le ultime news sulle formazioni di Jansen e Sarri.

La Lazio, sconfitta all’andata, ha un solo risultato per essere certa di passare il turno con l’Az Alkmaar.

L'AFAS Stadion di Alkmaar ospita questa sera la partita di ritorno degli ottavi di Conference League tra l'Az e la Lazio. Si gioca alle ore 21.00, a dare il fischio d'inizio è l'arbitro sloveno Matej Jug. Il match non è trasmesso in chiaro per tutti su TV8 ma solo per gli abbonati su DAZN e Sky.

La squadra di Maurizio Sarri, sconfitta 1-2 nella gara di andata all'Olimpico, non ha scelta per qualificarsi ai quarti di finale: deve vincere e farlo segnando almeno 2 gol di scarto per avere la certezza di passare il turno, qualsiasi altro risultato porterebbe la sfida ai supplementari (in caso di successo dei capitolini con un gol di scarto) oppure determinerebbe l'eliminazione dei biancocelesti.

Le probabili formazioni di Az-Lazio. Le parole del tecnico della Lazio dopo il pareggio di Bologna in campionato dicono tutto su quelle che saranno le scelte di formazione in vista dell'incontro in Olanda. Il riferimento al derby con la Roma che vale un posto in Champions traccia la rotta e fa capire come Sarri sia intenzionato a ricorrere al turnover per la sfida ad Alkamaar. "Questa partita va interpretato tenendo conto anche di quella che giocheremo tre giorni dopo. E se devo fare una scelta, scelgo quella di tre giorni dopo".

In difesa c'è il dubbio Patric (in non perfette condizioni), al suo posto potrebbe giocare Casale o Romagnoli. Sulla corsia mancina esordio per Pellegrini. A centrocampo spazio a Vecino, che salta la gara con la Roma per squalifica. attacco ancora senza Immobile (infortunato).

Partita: Az-Lazio

Dove si gioca: AFAS Stadion, Alkmaar

Quando si gioca: giovedì 16 marzo 2023

Orario: 21.00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: Conference League, ottavi ritorno

Dove vedere Az-Lazio in TV e streaming

Per vedere in diretta tv Az-Lazio bisogna essere abbonati a una delle due piattaforme che la trasmettono, DAZN o Sky. Nel primo caso ci si potrà sintonizzare sulla casella della partita attraverso la app della smart tv, in alternativa si possono utilizzare anche console di Playstation o Xbox oppure dispositivi come TIMVISION BOX, Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv. Per assistere al match sul network satellitare, invece, ci si potrà sintonizzare sui canali Sky Sport Football (numero 203) oppure Sky Sport (numero 255).

A occuparsi delle telecronache saranno: su DAZN Dario Mastoianni affiancato da Dario Marcolin; su Sky commento affidato a Paolo Ciarravano coadiuvato da Nando Orsi.

Az Alkmaar-Lazio, dove vederla in streaming

Az-Lazio sarà trasmessa anche in diretta streaming, sempre in esclusiva per abbonati che potranno collegarsi a DAZN attraverso la app oppure il sito; a Sky attraverso la app di Sky Go oppure pagando il ticket sport previsto per la visione dell'incontro su NOW. I dispositivi da usare sono quelli consueti.

Conference League, le probabili formazioni di Az-Lazio

Il tecnico dell'Az, Jansen, sembra orientato a confermare la squadra che all'andata ha vinto all'Olimpico. In attacco ci sarà il tridente composto da Odgaard, Pavlidis e Karlsson. Lazio rivisitata anche in vista del derby con la Roma: tra i pali torna il portiere di coppa Maximiano. Coppia centrale difensiva costituita da Gila e Patric, con Casale o Romagnoli pronti a prendere il posto di quest'ultimo. Sugli esterni Lazzari a destra e Luca Pellegrini a sinistra. A centrocampo gioca Vecino che salterà la Roma per squalifica. In avanti Cancellieri e Romero ai lati di Felipe Anderson.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Chatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. Allenatore: Jansen.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Luka Romero, Felipe Anderson, Cancellieri. Allenatore: Sarri.