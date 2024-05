video suggerito

Avellino-Catania dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Avellino-Catania è la partita di ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C, fase nazionale. Si gioca allo stadio Partenio alle 20.30, con diretta tv su Sky (per abbonati), gratis e in chiaro su Sestarete TV (solo in Sicilia). Chi passa il turno incontra nella Final Four una tra Vicenza o Padova. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Avellino–Catania è il ritorno del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. È una partita decisiva dopo la vittoria per 1-0 dei siciliani all'andata, si gioca oggi alle 20.30 allo stadio Partenio ma questa volta non ci sarà diretta tv in chiaro per tutti sulla Rai. La gara sarà trasmessa sui canali di Sky (ma solo per abbonati) e su Sestarete TV (esclusivamente per la Sicilia, canale 81 del digitale terrestre).

Chi passa tra Avellino e Catania incontrerà una tra Vicenza o Padova nella Final Four (28 maggio, 2 giugno andata e ritorno). È l'ultimo step prima della finale (5 e 9 giugno, andata e ritorno) dalla quale uscirà la quarta squadra promossa in Serie B assieme a Juve Stabia, Mantova e Cesena. Gli etnei partono coi favori del pronostico in virtù del successo di martedì scorso (gol di Cianci al 71°) ma il regolamento non consente di sentirsi del tutto al sicuro. Ai campani, infatti, può bastare anche vincere con lo stesso risultato dell'andata per pareggiare i conti e qualificarsi. Perché? Il migliore piazzamento in classifica alla fine della stagione regolare (i ‘lupi' hanno chiuso al 2° posto) privilegia la formazione allenata da Pazienza, senza dover ricorrere a tempi supplementari né a eventuali calci di rigore.

Partita: Avellino-Catania

Dove: stadio Partenio, Avellino

Quando: sabato 25 maggio 2024

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky, Sestarete (solo in Sicilia)

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Serie C, ritorno 2° turno playoff fase nazionale

Dove vedere Avellino-Catania in diretta tv

Il ritorno dei playoff Avellino-Catania sarà trasmesso in diretta tv, in esclusiva e in chiaro (ma solo per abbonati), sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). A differenza di martedì scorso non è prevista la messa in onda gratuita per tutti anche sulla Rai. Ci sarà, ma solo in Sicilia, tramite Sestarete TV (canale 81 del digitale terrestre).

Avellino-Catania, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Avellino-Catania sarà visibile solo a pagamento. Gli abbonati di Sky potranno vederla attraverso Sky Go, in alternativa c'è NOW, il sito di streaming on-demand che manda in onda (sempre a pagamento) i contenuti del network satellitare.

Serie C, le probabili formazioni di Avellino-Catania

L'Avellino punta tutto sul fattore campo per battere il Catania. È sufficiente anche vincere col minimo scarto (1-0) per riuscire a qualificarsi. Per farlo, però, dovrà osare di più rispetto all'andata. Di seguito le probabili scelte di formazione di Pazienza e Zeoli.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio, Liotti; Patierno, Sgarbi. Allenatore: Pazienza.

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini; Bouah, Tello, Welbeck, Zammarini, Cicerelli; Di Carmine, Cianci. Allenatore: Zeoli.