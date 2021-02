Udinese-Verona è stata decisa nel finale da uno scatenato Deulofeu. Lo spagnolo ex Milan ha messo lo zampino in entrambi i gol che hanno permesso ai friulani di vincere per 2-0. Dubbi sulla paternità della prima rete, dopo che il suo tiro-cross è stato deviato nella propria porta dal portiere scaligero Silvestri. Gol dell'esterno offensivo, o autorete dell'estremo difensore. La Lega ha sciolto i dubbi, ufficializzando l'autogol da parte del numero 1 della squadra di Juric.

L'Udinese ha trovato i 3 punti nel finale del match interno contro il Verona. Protagonista assoluto Gerard Deulofeu che dopo aver viziato la prima rete, ha segnato il gol del raddoppio, mettendo dunque la sua firma sul successo. In occasione del primo gol, l'esterno spagnolo, involatosi sulla fascia con un tiro-cross teso ha tratto in inganno Silvestri. Il portiere del Verona ha goffamente deviato il pallone alle sue spalle, nel tentativo di sottrarre lo stesso dalla disponibilità degli avversari.

Secondo il sito della Lega Serie A, si tratta di un autogol del portiere, e non di una rete di Deulofeu. Il motivo? La conclusione del giocatore dell'Udinese non era diretta verso la porta. Si legge infatti nel regolamento della Serie A: "Una rete è classificata come autogol quando: un giocatore devia nella propria porta un tiro, un cross o un passaggio di un avversario non indirizzato nello specchio della porta". In questa casistica rientra senza dubbio l'episodio che ha visto protagonisti Deulofeu e Silvestri, con il secondo che con la sua conclusione non avrebbe trovato la porta, se non grazie alla sfortunata deviazione dell'avversario.