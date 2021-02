L'Udinese ha la meglio sul Verona in un finale di partita in cui i bianconeri di Gotti avevano disputato un ottimo primo tempo. Il successo arriva su autogol del portiere scaligero, Silvestri, sugli sviluppi di un corner proprio quando il match sembrava indirizzato sullo 0-0. Un successo ribadito con il 2-0 di Deufoleu in pieno recupero che rilancia la classifica dei friulani e stoppa il Verona di Juric.

Un primo tempo in cui non ha brillato nessuno alla Dacia Arena dove Udinese e Verona hanno pensato più a non farsi male che a offendere. Attenzione massima sui nuovi arrivati che erano chiamati a fare la differenza nei rispettivi attacchi, come Llorente da una parte e Lasagna dall'altra. Ma nei primi 45 minuti di gioco entrambi sono rimasti imballati nelle difese avversarie, con l'ex Napoli che ha saputo rimediare solamente una ammonizione.

L'Udinese produce di più (12 tiri contro 1 solo del Verona) per i primi 50 minuti ma il risultato non si schioda dallo0-0 iniziale. Colpa soprattutto della poca lucidità sotto porta degli uomini di Gotti che sprecano troppo lasciando in partita il Verona, che nel primo tempo non aveva mai tirato verso Musso. Ma il secondo tempo non dà spunti importanti ed entrambe le squadre sembrano accontentarsi di un punto a testa. E' l'Udinese la prima a tirare i fremi in barca, ben presto imitata dagli scaligeri.

La beffa però scorre sul finale di partita, quando è l'Udinese a godere del gol del vantaggio grazie anche ad una sfortunata autorete, ottenendo il massimo con i minimo sforzo: demerito di Silvestri che infila la propria porta sugli sviluppi di un corner. Poi, in pieno recupero, arriva il 2-0 di Deulofeu.

Udinese-Verona 2-0

Marcatori: Silvestri (autogol all'83', Deulofeu al 92′)

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, Walace, Arslan (dal 76′ Makengo), Pereyra (dal 46′ st Nestorovski), Zeegelaar (dal 71′ Molina); Deulofeu; Llorente (dal 76′ Okaka).

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (dal 46′ st Lovato), Günter (dal 46′ st Magnani), Dimarco; Faraoni, Tameze (dall'88' Colley), Barák, Lazović; Lasagna (dal 46′ st Ilić), Zaccagni (dal 73′ Bessa); Kalinić.Arbitro: Alberto Santoro di Messina.

Ammoniti: Tameze, Dawidowicz, Llorente, Arslan, Zaccagni, Faraoni