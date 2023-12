Audio porno ai sorteggi di Euro 2024, le telecamere hanno ripreso i preparativi: è stato facilissimo Grazie ad un’indagine è stato possibile ricostruire quanto accaduto in occasione del sorteggio di Euro 2024 quando due uomini sono riusciti a far partire un audio porno durante la cerimonia.

A cura di Marco Beltrami

Quanto accaduto in occasione del sorteggio di Euro 2024 ha fatto il giro del mondo. Lo scherzo dell'audio di un film porno diffuso in sottofondo durante la cerimonia ha fatto drizzare le antenne agli organizzatori del torneo in programma in Germania, e anche alle forze dell'ordine. Grazie ad un'indagine avviata dai pubblici ministeri di Amburgo è stato possibile ricostruire come è stato realizzato il tutto, in maniera tale da alzare ulteriormente l'asticella dell'attenzione e della sicurezza in vista del prestigioso torneo in programma nella prossima estate.

L'UEFA infatti, ovvero il massimo organo calcistico europeo, aveva espresso grande preoccupazione dopo la violazione della sicurezza, con qualcuno che aveva agito indisturbato per fare in modo che durante il sorteggio fossero riprodotti versi sessuali. Il Times ha appreso dei risultati dell'indagine sull'incidente alla Elbphilharmonie di Amburgo, identificando due persone.grazie anche alle videocamere presenti all'esterno e all'interno dell'impianto.

In pratica i responsabili sono entrati la mattina di sabato 2 dicembre, giorno del sorteggio, attraverso l'ingresso dei ristoratori. I filmati mostrano che la coppia, riconoscibile e non sotto mentite spoglie, dopo aver tentato senza successo di entrare da due altri accessi, è riuscita nel suo intento. I due si sono così fatti avanti, senza alcun intralcio raggiungendo la sala principale dove hanno collocato un telefono cellulare sotto il supporto di un microfono. Tutto facile facile dunque con buona pace della società di sicurezza privata tedesca che era incaricata di controllare l'accesso delle persone alla sede.

Dopo l'inizio della cerimonia alle ore 18, ecco che i due uomini hanno riottenuto la possibilità di partecipare sfruttando nuovamente l'ingresso dei ristoratori e hanno chiuso il loro piano, telefonando sul cellulare nascosto in precedenza, che aveva l'audio pornografico come suoneria. Il telefono è stato piazzato precisamente sotto la postazione occupata da Brian Laudrup, l'ex ala della Danimarca e dei Rangers. Il suo microfono è stato acceso quando è stato coinvolto nel sorteggio e i rumori del telefono sono stati poi trasmessi sul sistema di altoparlanti.

Un comico inglese si è preso la responsabilità dello scherzo attraverso un video pubblicato sui social, anche se manca ancora la conferma delle autorità. Al di là dello. scherzo quello che preoccupa l'UEFA è l'estrema semplicità con cui è stato possibile nascondere un dispositivo mobile durante la cerimonia. Potrebbe succedere lo stesso anche per "qualcosa di più sinistro", come affermato in un rapporto ufficiale da parte dell'organismo calcistico. Attenzione massima dunque in vista del torneo in programma in Germania a partire dal 14 giugno.