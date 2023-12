Aubameyang fa l’imitazione perfetta di Gattuso dopo una sfuriata: in panchina ridono tutti Siparietto in panchina al Marsiglia con Aubameyang che ha imitato in panchina l’allenatore Gennaro Gattuso davanti agli altri compagni.

Aubameyang protagonista assoluto della vittoria del Marsiglia in casa del Lorient. L’attaccante gabonese ha realizzato una doppietta prima di scatenarsi in panchina. L’ex di Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund infatti ha messo in mostra le sue doti da imitatore, facendo il verso al suo allenatore Gennaro Gattuso, con una scena che ha scatenato l’ilarità dei suoi compagni.

L'ex centrocampista del Milan nonostante il risultati di 4-1 in favore dei suoi ha continuato ad incitare la squadra come se si fosse sullo 0-0. Dopo un'azione in particolare, l'allenatore si è girato verso la panchina per spiegare qualcosa ai collaboratori, con il suo solito piglio deciso. Molto arrabbiato Gattuso in un scena che ha dato al gabonese l'opportunità di prenderlo un po' in giro.

Il centravanti infatti seduto in mezzo ad altri due giocatori del Marsiglia si è lasciato andare ad un'imitazione di Gattuso, replicando in primis la sua espressione rabbiosa con tanto di denti digrignati. I tre poi si sono fatti una bella risata, in un clima di grande rilassatezza per la vittoria ormai vicina a margine di un periodo molto positivo per l'Olympique con tre vittorie consecutive.

Gattuso non ha visto nulla e quindi non ha potuto reagire. Nell'intervista poi dopo la partita gli è stato chiesto del suo atteggiamento mai rilassato durante le partite, anche quando il risultato sembra ormai acquisito. E Gattuso non si tirato indietro: "A fine primo tempo ho detto loro che non ero molto felice. Ci sono molti aspetti da migliorare, finiamo questa partita in dieci, dobbiamo cambiare mentalità".

"Perché mi sono arrabbiato sul 3-0? C'erano molte cose che non mi piacevano, è una questione di mentalità, lo ripeto da diversi giorni. Dobbiamo davvero migliorare questo aspetto. Il calcio è sempre difficile da spiegare".