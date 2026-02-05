Atalanta-Juventus di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Atalanta-Juventus scendono in campo per sfidarsi in Coppa Italia in un quarto di finale secco, in programma oggi giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena di Bergamo con inizio alle 21:00 e diretta esclusiva in chiaro su Italia1 e Infinity.

L'Atalanta di Palladino prova il colpaccio contro la Juventus di Spalletti. Una sfida che in campionato vede entrambe le squadre in ritardo sui rispettivi obiettivi, pagando a carissimo prezzo un avvio stentato e il cambio di allenatore. Ora però, non senza difficoltà tutto sembra star rimettendosi in rotta con le due società dentro anche alla Champions League, via play-off. Chi sta meglio è sicuramente la Juventus di Spalletti che in campionato ha accorciato in modo importante il gap con la zona Europa, mentre gli orobici arrivano dal difficoltoso pareggio di Como, sofferto in inferiorità numerica.

Partita: Atalanta-Juventus

Orario: 21:00

Quando: giovedì 5 febbraio 2026

Dove: New Balance Arena (Bergamo)

Diretta TV: Italia1

Diretta streaming: Infinity

Competizione: quarti di finale Coppa Italia

Dove vedere Atalanta-Juventus in TV: la diretta in chiaro

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in esclusiva dalle reti Mediaset. L'appuntamento è sul Digitale Terrestre, canale 6, Italia1. Una trasmissione arricchita da interventi pre e post partita anche dallo studio, completamente in chiaro per tutti, senza costi aggiunti e in esclusiva. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e Massimo Paganin, con in studio Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Atalanta-Juventus, dove vederla in diretta streaming: l'orario

Anche per la trasmissione in streaming, Atalanta-Juventus sarà esclusiva sempre di Mediaset. Due le modalità di fruizione (in chiaro senza costi): da pc attraverso il portale Infinity, oppure da mobile scaricando l'apposita app. La partita al New Balance Stadium di Bergamo inizierà alle 21:00.

Atalanta-Juventus, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Primo appuntamento per entrambe subito dopo la chiusura della sessione di gennaio che ha visto qualche cambiamento importante. Orobici senza più Lookman e Maldini ma con Raspadori a disposizione, bianconeri con un Boga in più a centrocampo. Per Palladino e Spalletti però cambia davvero poco con i nerazzurri che potrebbero rivedere proprio l'ex Napoli dal 1′ dopo il riposo a Como. Lo squalificato Ahanor in campionato, torna in difesa, unica punta avanti, con Scamacca favorito su Krstovic. Per Spalletti 4-2-3-1 con qualche turnazione in più. Gatti potrebbe tornare titolare in difesa, Miretti a centrocampo e Openda in avanti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Miretti; Conceição, McKennie, Yildiz; Openda. All. Spalletti