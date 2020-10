"Tornerà. Sono stato uno dei più scettici in tal senso, ma ora sta dando delle risposte incredibili e sono convinto che tornerà ad essere l'Ilicic di prima". Con queste parole Gian Piero Gasperini ha parlato del momento di Josip Ilicic. Il tecnico dell'Atalanta è intervenuto al Festival dello Sport, evento organizzato da La Gazzetta dello Sport al Teatro Piccolo di Milano; per parlare della sua Dea e del 2020 che ha vissuto, non solo a livello calcistico, ma il ritorno del trequartista sloveno è uno degli interrogativi che stuzzicano di più gli addetti ai lavori e i tifosi della Dea.

In merito alla crescita della sua squadra degli ultimi anni il tecnico ha affermato: "Se ripercorro questi anni ci sono tante cose incredibili. Come ad esempio le partite giocate in stadi non nostri, senza pubblico, ma la squadra è cresciuta e i valori si sono trasmessi tra i giocatori, anche tra chi non è bergamasco o italiano. Lammers e Miranchuk hanno già capito lo spirito di appartenenza".

Gasperini: Covid? Ritorno da Valencia momento più duro

"Il momento più duro è stato quando siamo tornati da Valencia, Bergamo era un'altra città. C'era un'aria di guerra. Si sentivano soltanto sirene, si leggevano situazioni drammatiche". Sono queste le parole con cui il Gasp ha descritto il periodo iniziale dell'emergenza sanitaria a causa della pandemia Covid-19 a Bergamo.

Per l'allenatore di Grugliasco è stato quello il momento peggiore dell'emergenza Coronavirus, di ritorno dalla trasferta in Spagna, e lui stesso è risultato positivo al virus: "Ho avuto il Covid-19 senza saperlo, con grande paura. Succedeva un po' a tantissima gente, io ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio non ho avuto problemi. Tremavo perché succedeva a chiunque, in qualunque momento. Tutto questo era inimmaginabile".