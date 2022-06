Ashley Cole non bada a spese: compra un cane da 23mila euro per proteggere la sua famiglia Ashley Cole ha deciso di comprare un cane senza badare a spese. Non un normale cane, ma un pastore tedesco addestrato per la protezione personale acquistato dopo la rapina subita in casa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il ricordo di quella notte di due anni fa è ancora vivo nella memoria di Ashley Cole. L'ex terzino sinistro inglese che in passato ha giocato con Arsenal, Chelsea e Crystal Palace ma che in Italia abbiamo potuto vedere da vicino con la maglia della Roma, subì una rapina a dir poco scioccante. I ladri fecero irruzione a gennaio 2020 nella sua abitazione e legarono Cole, oggi collaboratore tecnico di Lampard all'Everton, a una sedia, mentre sua moglie, che faceva resistenza e non voleva essere legata, fu minacciata con una lama di un coltello sotto il naso.

L'ex terzino sinistro dell'Inghilterra ha vissuto nuovamente quei momenti in Tribunale nel processo che ha visto coinvolti i malviventi protagonisti di quell'irruzione nella sua abitazione. L'ex giocatore fu anche costretto a collaborare con i ladri per indicargli dove fossero i gioielli altrimenti gli avrebbero tagliato un dito. Una storia drammatica che ha condizionato l'ex giocatore inglese che adesso, a distanza di due anni, ha deciso di tutelarsi comprando un cane che possa proteggere la sua famiglia.

Non un normale cane però, ma bensì un pastore tedesco addestrato per la protezione personale e che possa far star sereni anche i suoi figli, ovvero Jaxon e Grace che all'epoca dei fatti avevano cinque e quattro anni e che si erano visti anche loro minacciati con delle armi. Il cane in questione, secondo quanto scrive il ‘Sun' è stato pagato 23mila euro, una cifra a dir poco esagerata giustificata dalla volontà di ridare alla sua famiglia quella serenità necessaria a seguito di quella brutta vicenda.

Questi pastori tedeschi sono dunque addestrati alla difesa personale e sono soprattutto cresciuti in ambienti militari e di polizia, abituati anche a cercare persone scomparse, fiutare droga e scovare bombe. In passato anche altri giocatori in Premier come Alli, Mahrez e Kean decisero di prendere un cane per cercare di tutelarsi in caso di eventuale rapina in casa. Basti pensare che anche il fantasista del Manchester City, Jack Grealish, ha spesa ben 44mila euro per due cani da guardia con l'intento di tutelare la propria abitazione dai sempre più frequenti furti in casa che negli ultimi anni hanno visti spesso vittime diversi giocatori della Premier League inglese.