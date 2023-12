Arthur rivela l’incubo che ha dovuto attraversare: “Sono andato in terapia da uno psicologo” Gli ultimi anni non sono stati facili per Arthur che adesso sta trovando la sua rivincita alla Fiorentina: “Avevo bisogno di continuità anche per ritrovare la maglia della nazionale” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Alla Fiorentina Arthur sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera, ritrovando il sorriso dopo alcuni anni molto difficili. Vincenzo Italiano lo ha rimesso al centro del suo gioco e gli ha restituito continuità dopo l'anno disastroso trascorso al Liverpool, segnato da un brutto infortunio.

Al portale brasiliano UOL il centrocampista ha raccontato tutte le difficoltà vissute nella sua carriera, dentro e fuori dal campo. Ha dovuto lavorare tanto sulla sua testa per potersi rimettere in corsa e tornare ad avere un ruolo importante in Serie A anche lontano dalla Juventus: "Solo qualche mese fa facevo tante cose che non erano salutari e non me ne rendevo conto. Pensavo sempre in maniera negativa, poi sono andato in terapia da uno psicologo e questo mi ha aiutato".

Arthur ha affrontato momenti molto difficili durante il periodo trascorso al Liverpool. Lì ha giocato appena una manciata di minuti in un'intera stagione, interrotta proprio all'inizio da un bruttissimo infortunio che gli ha impedito di essere a disposizione di Klopp e di integrarsi con il nuovo ambiente.

La svolta decisiva è arrivata con il rientro in Italia e la chiamata della Fiorentina, una squadra che gli ha aperto le porte restituendogli continuità e centralità all'interno di un progetto che fin qui gli ha regalato grandi soddisfazioni: "Sapevo che questa sarebbe stata una stagione importante per la mia carriera. Venivo da un anno complicato dove a causa di un infortunio non avevo praticamente mai giocato. Sapevo che avrei dovuto scegliere con attenzione ed è per questo che ho scelto la Fiorentina. Avevo bisogno di continuità anche per ritrovare la maglia della nazionale".

In questo campionato ha finalmente trovato il minutaggio che tanto gli mancava: fin qui Italiano lo ha mandato in campo 16 volte in campionato, quasi tutte come titolare, ricevendo in cambio prestazioni solide e un aiuto prezioso a centrocampo.