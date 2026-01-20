Arteta sorprende i giornalisti con un italiano perfetto in conferenza: rivela come lo ha imparato

Alle domande dei giornalisti di casa Arteta ha risposto con un italiano fluente che ha lasciato tutti stupiti: “È una cultura che mi è sempre piaciuta molto”

Mikel Arteta è pronto per affrontare l'Inter a San Siro per cercare di dimenticare la sconfitta trovata poco più di un anno fa. È un Arsenal diverso, più forte e consapevole, primo in campionato nonostante i passi falsi delle ultime due partite e ancora a punteggio pieno in Champions League dove comanda apparentemente indisturbato. Non sarà una partita facile per i nerazzurri contro un allenatore attento e preparato, al punto da presentarsi alla conferenza stampa sfoggiando un italiano impeccabile.

I giornalisti sono rimasti sorpresi davanti alle sue risposte fluenti, una situazione molto strana per lo spagnolo che non ha mai vissuto o giocato in Italia. Eppure non ha avuto problemi a esprimersi perché in realtà parla 7 lingue, come aveva ammesso un po' di tempo fa accennando a questa sua piccola curiosità. Sembra un dettaglio, ma in realtà è importantissimo per comunicare al meglio con i giocatori negli allenamenti quotidiani.

L'intervista di Arteta in italiano

L'allenatore non ha mai nascosto le sue qualità da poliglotta, ma ha comunque sorpreso tutta la sala stampa di san Siro rivolgendosi ai giornalisti in un italiano fluente, come se lo parlasse da sempre. Incuriositi gli hanno chiesto come mai lo parlasse così bene: "Grazie ad alcuni miei amici, è una cultura che mi è sempre piaciuta molto. E se so parlare un'altra lingua allora è meglio". Oltre all'italiano Arteta sa parlare altre sei lingue tra cui spagnolo, basco, catalano, portoghese, inglese e francese: è un'eredità della sua carriera da calciatore per parlare meglio con i compagni di squadra e anche confondere gli avversari con la loro lingua.

È un'arma importante anche nella sua vita da allenatore e chissà se non verrà usata anche contro l'Inter, magari per battibeccare con Chivu dalla panchina. Lo spagnolo ha riservato belle parole per il suo rivale, ma non ha risparmiato ai nerazzurri una frecciata sul loro ultimo incontro in Champions: "Nella scorsa edizione qui abbiamo giocato molto bene, abbiamo perso per l'episodio del rigore. Sappiamo come giocheranno, abbiamo le idee molto chiare su cosa fare".