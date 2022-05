Arteta polemizza per l’arbitraggio, Conte gli risponde duramente: “Sei bravo, ma ti lamenti troppo” Dopo Tottenham-Arsenal (3-0), Arteta si è infuriato per l’arbitraggio: “Se dico quello che penso mi squalificano per sei mesi”. Conte gli ha risposto: “Ti lamenti troppo”.

A cura di Alessio Morra

Il Tottenham giovedì scorso ha battuto 3-0 l'Arsenal nel sempre sentitissimo North London Derby. Un successo netto per gli Spurs, che hanno fatto il loro dovere, hanno chiuso rapidamente la pratica, e si sono portati a un solo punto dai Gunners. Tra le due squadre londinesi c'è in ballo un posto in Champions League. La squadra di Arteta resta davanti e ha anche un buon calendario in queste ultime due giornate, ma la sconfitta resta e dopo la partita il tecnico spagnolo si è lamentato parecchio per l'arbitraggio. Conte non l'ha presa bene e l'ha attaccato nel dopo partita.

Il Tottenham ha sbrigato piuttosto velocemente la pratica. Kane ha realizzato una doppietta, poi è arrivato l'ennesimo gol di Son. 3-0 e tre punti per i padroni di casa. Ma Arteta dopo il match era furioso per alcune decisioni arbitrali che a suo dire hanno influito sulla partita. Prima si è infuriato per il rigore assegnato per un fallo di Cedric Soares su Son e poi per il secondo giallo rifilato a Holding a inizio ripresa, rosso che ha praticamente chiuso la partita. Arteta dopo il match in diretta TV è stato durissimo dicendo: "Non posso mentire e se ne parlo verrò squalificato per sei mesi quindi preferisco non farlo. Una bella partita è stato distrutto".

Conte ha sentito quelle dichiarazioni e ha risposto a tono al tecnico dell'Arsenal: "Mikel sta facendo davvero un buon lavoro ma l'ho ascoltato lamentarsi molto. Penso che debba concentrarsi di più sulla sua squadra e non lamentarsi. Il cartellino rosso per me è stato chiaro. Se vogliamo lamentarci, potremmo farlo ad ogni partita. Questo è il mio consiglio. Se vuole seguire il mio consiglio, sta a lui. Non mi interessa. In sei mesi l'ho ascoltato lamentarsi molto. Non è buono".

E l'ex c.t. al termine dell'intervista si toglie un paio di sassolini dalla scarpa: "Loro hanno fatto rinviare la partita a causa del Covid e avevano un solo giocatore con Covid. Non l'ho dimenticato. Potrei lamentarmi perché la nostra prossima partita alle 12 di domenica, mentre l'Arsenal giocherà lunedì sera. Hanno più riposo".