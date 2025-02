Arteta gelato dall’infortunio di Havertz: “Era sulla traiettoria di un tiro e poi si è stirato”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Arsenal dovrà fare i conti con un infortunio non di poco conto, ovvero quello di Kai Havertz. Stagione finita per il tedesco che ad oggi lascia i Gunners senza attaccanti, o meglio, solo con chi fino a questo momento ha trovato davvero poco spazio. Un duro colpo per i londinesi alla rincorsa del Liverpool per raggiungere la vetta della Premier League e che a gennaio non avevano fatto alcun investimento in attacco nonostante già avesse giocatori offensivi in infermeria da tempo con Gabriel Jesus, Bukayo Saka e Gabriel Martinelli.

Il tecnico dell'Arsenal, Arteta, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato dei Gunners domani in casa del Leicester, ha raccontato cosa è accaduto ad Havertz: "L'infortunio è avvenuto in modo del tutto inaspettato – ha spiegato l'allenatore della squadra londinese -. Stava cercando di fermare un tiro e allungandosi si è stirato la gamba e si è fatto male al tendine del ginocchio". Ma Arteta non perde la speranza e la fiducia: “Siamo ancora più che capaci di mantenere i risultati e saremo bravi e imprevedibili”.

I Gunners erano volati a Dubai per partecipare a un ritiro di metà stagione, una ripetizione di quello che hanno fatto la scorsa annata, ma sono tornati dopo un duro colpo. Havertz ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio che ora lo terrà fuori per il resto della stagione, in quanto dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il tedesco è stato il perno centrale dell'attacco dell'Arsenal, ma ora si aggiungerà a una preoccupante lista di infortuni. A gennaio Gabriel Jesus era stato escluso dopo aver rimediato un infortunio al legamento crociato anteriore.

Chi giocherà adesso nell'attacco dell'Arsenal di Arteta: gli occhi sul giovane Ethan Nwaneri

Come lui anche Bukayo Saka che però Arteta conta di recuperare quanto prima: "Adesso però è troppo presto". Su come potrebbe giocare l'Arsenal senza Havertz e con l'idea di dare spazio al giovane Ethan Nwaneri, Arteta ha spiegato: "È una questione di quando, ha le qualità giuste per giocare sia largo che centralmente – sottolinea l'allenatore che sembra avere ancora le idee un po' confuse -. Dobbiamo adattarci ai punti di forza dei nostri giocatori".