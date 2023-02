Arsenal-Manchester City, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Arsenal-Manchester City è un recupero importantissimo per la storia della Premier League. La sfida dell’Emirates si disputerà stasera, mercoledì 15 febbraio, alle ore 21, diretta TV e streaming su Sky.

A cura di Alessio Morra

L'Arsenal sfida il Manchester City in una partita fondamentale per la classifica della Premier League. Perché i Gunners vogliono riallungare e hanno bisogno dei tre punti per spezzare le chance di remuntada dei campioni della Premier, che invece cercheranno di fare il bis del successo in FA Cup. La sfida è in programma oggi alle 21:00 all'Emirates Stadium e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva su Sky.

Sono solo tre i punti che separano l'Arsenal capolista dal City con il Manchester che però ha una partita in più: entrambe hanno perso nel precedente turno di campionato, nell'ultimo invece la squadra di Arteta è stata fermata sull'1-1 dal Brentford, un incontro che ha destato polemiche per l'arbitraggio, mentre il Manchester ha liquidato rapidamente l'Aston Villa. E ora Guardiola si è messo nuovamente a tiro dei londinesi, che però hanno giocato una partita in meno. Al terzo posto lo United a 46 punti.

Le probabili formazioni. Arsenal-Manchester City si sarebbe dovuta disputare nel mese di ottobre. Ma l'incontro venne rimandata a causa di un precedente rinvio dei Gunners, che non disputarono un match di Europa League dopo la morte della Regina Elisabetta II, e posticiparono quell'incontro a ottobre. Quando in un turno infrasettimanale era in programma il match con il City. Ora è febbraio, le condizioni sono cambiate. L'Arsenal sembra essersi inceppato, ma il City comunque ha tanti impegni e una serie di giocatori non al top, compreso Haaland, uscito malconcio del match con i Villans.

Partita: Arsenal-Manchester City

Dove si gioca: Emirates Stadium, Londra

Quando si gioca: mercoledì 15 febbraio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Premier League, 12a Giornata

Dove vedere Arsenal-Manchester City in diretta TV

Il recupero del match di Premier League tra Arsenal e Manchester City si potrà seguire in diretta TV su Sky, che manderà in onda l'incontro sul canale 203 (Sky Sport Football) con la telecronaca di Nicola Roggero. Le due squadre si sono affrontate lo scorso 28 gennaio in FA Cup, vinse il City 1-0 con un gol di Aké.

Arsenal-Manchester City dove vederla in streaming

Il big match di Premier League, quello che potrebbe in qualche modo anche incanalare il destino di una o di entrambe le squadre sarà visibile anche in streaming. Potranno farlo gli abbonati di NOW e quelli di Sky, in questo caso con Sky Go.

Arsenal-Manchester City, le probabili formazioni: le ultime news

Niente turnover. La partita è troppo importante. Guardiola gioca con il suo nuovo schema, la rivisitazione moderna del WM. Haaland è in dubbio, ma farà di tutto per esserci. In caso di forfait è pronto Alvarez. Squadra giovane e pronta alla battaglia quella di Arteta, che davanti schiera Nketiah.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Thomas Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Gabriel Martinelli. All. Arteta

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Akanji, Laporte; Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola