Arsenal-Manchester City dove vederla in TV e streaming: orario e canale della Community Shield 2023 Arsenal-Manchester City ha in palio la Community Shield 2023. L’incontro tra l’allievo e il maestro, cioè Arteta e Guardiola, si disputerà domenica 6 agosto alle ore 17. Diretta TV e streaming su DAZN.

A cura di Alessio Morra

Dove eravamo rimasti? Facile rispondere a questa domanda per gli appassionati di calcio e in particolare per gli inglesi. La scorsa stagione è stato il trionfo assoluto del Manchester City che ha fatto per la prima volta nella sua storia il triplete. Pep Guardiola ci è riuscito rimontando l'Arsenal in Premier e vincendo FA Cup e soprattutto la Champions League, contro l'Inter nella finale di Istanbul. E ora vuole un altro trofeo: il Community Shield, che però storicamente gli è stato ostico. I bookmakers infatti vedono i Gunners di Arteta favoriti. La finale si disputerà oggi pomeriggio a Wembley, calcio d'inizio alle 17, diretta su DAZN.

Il Manchester City e l'Arsenal da decenni sono due delle squadre che praticano il calcio più bello in Inghilterra. Arteta è l'allievo e si trova a sfidare Guardiola, il maestro. Un anno fa i Gunners scapparono, sognarono il titolo, ma nel finale vennero raggiunti e superati, ora vogliono prendersi almeno questo trofeo, che con il basco in panchina hanno già vinto tre anni fa.

Le probabili formazioni di Arsenal-Manchester City. Arteta schiera grosso modo la squadra titolare e schiera soprattutto i nuovi acquisti Havertz, Rice e Timber. Più cantiere il City, che ha perso due big: Mahrez e Gundogan. Sono arrivato Kovacic e Gvardiol, tesserato da poche ore. Ma Haaland e De Bruyne sono titolari.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Silva, McAtee, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Arsenal (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Rice, Odegaard; Saka, G. Jesus, Martinelli. All. Arteta

Il calcio inglese vedrà la sua prima partita stagione di livello a Wembley, che come tradizione apre l'annata con il Community Shield. La sfida tra il Manchester City e l'Arsenal si potrà seguire in diretta TV su DAZN, per farlo bisognerà, oltre all'abbonamento, utilizzare un dispositivo come Google Chromecast o FireStick TV o una consolle o in alternativa una Smart Tv.

La finale della Community Shield si potrà seguire naturalmente anche in streaming. Il match sarà visibile su DAZN, che detiene in esclusiva i diritti dell'incontro tra Gunners e campioni d'Europa.

City con qualche assenza, ma ci sono Haaland e De Bruyne. L'Arsenal schiera i pezzi pregiati del mercato estivo e cioè Declan Rice, costato oltre 100 milioni di euro, Havertz e Timber.

