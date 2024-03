Arrestato Luca Sasanelli, l’attaccante del Pescara accusato di violenza domestica sull’ex fidanzata Pescara sotto shock per l’arresto del suo attaccante Luca Sasanelli: il giovane calciatore, appena arrivato nel mercato invernale, è stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza domestica sulla sua ex fidanzata. Sasanelli è stato prelevato dai carabinieri mentre era in ritiro con la squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Brusco stop alla carriera di Luca Sasanelli, 19enne attaccante in forza al Pescara: il barese è stato arrestato con l'accusa di violenza domestica nei confronti dell'ex fidanzata, misura attenuata con la concessione degli arresti domiciliari. Anche il club abruzzese ha confermato la vicenda con una nota sul proprio sito ufficiale, dopo il rincorrersi delle voci nelle ultime ore.

Sasanelli era appena arrivato a Pescara, prelevato nel mercato di gennaio dalla Fidelis Andria dopo aver militato in precedenza nelle giovanili del Sassuolo. "Non ci ho pensato due volte – aveva detto qualche giorno fa – mi ispiro a Kakà". Per un po' Sasanelli non potrà mostrare in campo le sue qualità, visto il provvedimento cautelare emesso nei suoi confronti in seguito all'indagine portata avanti dalla Procura di Bari.

Luca Sasanelli è nato a Bari il 15 agosto 2004

I fatti risalirebbero a qualche mese fa: secondo l'accusa Sasanelli avrebbe compiuto atti persecutori nei confronti della sua ex, che sarebbero poi sfociati in un'aggressione. Il giovane attaccante – che finora è sceso in campo 83 minuti col Pescara, distribuiti in 4 presenze – non era stato convocato per l'ultima partita giocata dalla squadra abruzzese, la trasferta di sabato scorso a Sassari contro la Torres (altra batosta per i biancazzurri in piena crisi in Serie C, battuti 4-1). Ufficialmente l'esclusione era stata per motivi di salute, una febbre da cui era stato colpito.

Poi nelle ore successive – alla vigilia del match del turno infrasettimanale contro la Recanatese in programma oggi – si sono diffuse le prime voci sull'arresto di Sasanelli (che non figurava nuovamente nell'elenco dei convocati), confermate successivamente da fonti investigative. Il provvedimento cautelare è stato notificato ieri al calciatore quando si trovava in ritiro in albergo assieme alla squadra, dopo la fine dell'allenamento a Silvi: due pattuglie dei carabinieri lo hanno prelevato.

"La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali", recita la nota diffusa nella mattinata di oggi dal Pescara, che sta vivendo un momento difficilissimo, tra l'addio forzato a Zdenek Zeman in seguito alle condizioni di salute del boemo, operato al cuore, e la durissima contestazione della tifoseria. Adesso arriva anche quest'ulteriore vicenda a turbare l'ambiente del Delfino.