Paulo Dybala non prenderà parte alla trasferta in Bolivia dell'Argentina valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022. Con un tweet sull'account ufficiale della Selecciòn, è stata infatti ufficializzata l'esclusione dell'attaccante della Juventus in vista della trasferta di La Paz. Un problema fisico avrebbe bloccato il giocatore che continuerà con il programma di recupero in Argentina. A questo punto non è da escludere che il giocatore possa rientrare prima in Italia e tornare ad essere a disposizione di Andrea Pirlo in vista del prossimo impegno di campionato dei campioni d'Italia in carica.

Dybala aveva già accusato un fastidio intestinale che lo aveva messo ko nella partita di giovedì scorso contro l'Ecuador. La seconda esclusione può sembrare anche enigmatica ma nel frattempo il #10 della Juventus potrebbe davvero di decidere, a questo punto di tornare anzitempo a Torino per rimettersi in condizione a tornare a disposizione di Pirlo che attende anche il rientro degli altri nazionali.

A questo punto Andrea Pirlo si aspetta il rientro anticipato del giocatore anche per capire se potrà recuperare subito in vista dei prossimi impegni dei bianconeri in campionato. La Juventus dovrà infatti affrontare il Crotone allo stadio ‘Scida'.