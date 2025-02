video suggerito

Arbitro morso ad un testicolo dal figlio di un giocatore, partita rinviata: il dolore è atroce Un arbitro è stato morso ad un testicolo dal figlio di un giocatore: non riesce a superare il dolore e la partita viene rinviata.

A cura di Vito Lamorte

Un arbitro è stato morso ad un testicolo dal figlio di un giocatore, non riesce a superare il dolore e la partita viene rinviata. L'episodio si è verificato in Germania, in una partita di Kreisliga C tra FC Taxi Duisburg II e Rot-Weiss Mülheim III che non è mai iniziata perché il direttore di gara non è riuscito a superare il dolore per quanto accaduto mentre faceva riconoscimento della squadra di casa.

L'arbitro Stefan Kahler, che avrebbe dovuto dirigere l'incontro, stava eseguendo i controlli pre-partita quando un bambino lì presente gli ha dato un morso e non è riuscito più a fare nulla: una situazione molto particolare che probabilmente non si è mai verificata prima.

Arbitro morso ad un testicolo dal figlio di un giocatore: partita rinviata

Domenica 23 febbraio 2025 FC Taxi Duisburg II e SV Rot-Weiss Mülheim si preparavano a sfidarsi nella Kreisliga C, l'ottava divisione del calcio tedesco. Come di consueto, l'arbitro Stefan Kahler, che avrebbe dovuto dirigere lo scontro, stava eseguendo i controlli pre-partita e stava effettuando il riconoscimento della squadra di casa quando il figlio di uno dei giocatori di casa lo ha morso ad un testicolo.

Dopo quando accaduto il direttore di gara non è riuscito più ad assolvere i suoi compiti e la partita è stata rinviata. Lo stesso Stefan Kahler nel referto ha scritto: "Mentre controllavo i documenti d'identità dei giocatori dell'FC Taxi, un bambino stava facendo esercizi di riscaldamento insieme ai giocatori. Si è avvicinato sempre di più a me, poi all'improvviso – con mia totale sorpresa – mi ha morso con forza il testicolo sinistro. Non ho iniziato la partita a causa del dolore che avevo e della situazione che si era verificata per colpa del figlio di uno dei giocatori dell'FC Taxi."

Secondo quanto riportato da diversi media tedeschi locali non ci sono aggiornamenti sulle condizioni mediche dell'arbitro ma la vicenda resta, in egual modo, surreale.