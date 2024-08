video suggerito

Arbitri arrestati prima di una partita di Champions: beccati ubriachi di notte, ma non è il peggio Il Var e l'Avar impegnati questa sera in Champions League sono stati arrestati dalla polizia polacca dopo aver compiuto atti vandalici da ubriachi.

A cura di Ada Cotugno

Due arbitro polacchi sono stati fermati dalla polizia di Lublino alla vigilia della partita di qualificazione di Champions League che avrebbero dovuto dirigere. Bartosz e Tomasz sono stati beccati ubriachi in piena notte e l'arresto è scattato quando hanno rubato un cartello stradale.

Una notizia surreale che arriva da TVPSPORT.PL: i due direttori di gara avrebbero dovuto partecipare alla partita fra Dynamo Kiev e Rangers in qualità di Var e Avar, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine dopo una notte brava in cui gli sono strati riscontrati livelli di alcool nel sangue molto elevati.

Arbitri arrestati prima della partita di Champions

Oggi alle ore 20:00 i due sarebbero stati impegnati nella partita di qualificazione alla prossima Champions League ma il posto in sala Var verrà occupato da altri colleghi. I polacchi, che lavorano come arbitri nella massima serie, sono stati arrestati a Lublino alle ore 01:43 in circostanze davvero molto particolari: assieme ad un'altra persona hanno rubato un cartello stradale e si stavano dirigendo verso un centro commerciale nel pieno centro della città per nascondersi.

La polizia li ha messi in manette con l'accusa di furto ai danni delle infrastrutture stradali e li ha collocati immediatamente in un centro di recupero. Solo in seguito all'arresto si è scoperto che si trattava di due arbitri internazionali che sono stati ovviamente tolti dall'incarico appena giunta la notizia.

La Federcalcio polacca ha immediatamente diramato un comunicato ufficiale per chiarire quanto accaduto: "Il Collegio degli arbitri della Federcalcio polacca condurrà un’analisi dettagliata della situazione in relazione alle segnalazioni di comportamento inappropriato di due arbitri dell’Ekstraklasa che avrebbero dovuto lavorare durante la partita di qualificazione alla Champions League tra Dynamo Kiev e Rangers FC. Se quanto sopra è confermato, il Collegio dei giudici chiederà al segretario generale della federazione di risolvere i contratti con i giudici. Il caso verrà deferito anche alla commissione disciplinare della Federcalcio polacca, che potrà decidere di imporre ulteriori conseguenze disciplinari".