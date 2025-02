video suggerito

Antonio Conte si gira verso la panchina del Napoli e fa una domanda: c'è tutta la sua frustrazione La situazione di piena emergenza del Napoli a causa degli infortuni s'acuisce contro la Lazio quando Mazzocchi chiede al tecnico il cambio. "E adesso chi metto?".

A un certo punto Antonio Conte si volta verso il suo vice, Stellini, lasciandosi sfuggire un'espressione che scolpisce il momento del Napoli: "E ora chi posso mettere?". La coperta in rosa è talmente corta che quando Mazzocchi gli dice che non ce la fa e deve uscire è costretto a inventarsi l'ennesimo gioco di prestigio contro la Lazio: dentro Rafa Marin, lanciato nella mischia senza nemmeno aver mai giocato, e fino al termine della sessione invernale di trattative con la valigia pronta, Politano dirottato a sinistra e Di Lorenzo riportato dal lato opposto.

È una situazione di emergenza, tocca arrangiarsi anche perché il (non) mercato del club non lascia alternative. In questa ottica, al netto delle soluzioni tampone, il pareggio per 2-2 è oro colato anche se grande il rammarico. "Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione… è questa – le parole di Conte a DAZN -. Il primo cambio lo abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo e abbiamo dato un segnale chiaro: volevamo vincere la partita e la mossa ha dato i suoi frutti".

Il momento cruciale è un altro, la classica goccia che fa traboccare il vaso. "Quando Mazzocchi mi ha chiesto è stato un problema. L'unica cosa che potevo fare era far entrare Rafa Marin, a cui faccio i complimenti perché è un ragazzo serio ed è entrato in una fase molto calda, poi abbiamo rimesso di Lorenzo a destra e Politano a sinistra che non è il posto suo".

Il vantaggio sull'Inter s'è eroso, adesso il Napoli è a +2 e domenica sera potrebbe avvenire il ribaltone in testa al campionato in caso di successo dell'Inter a Torino contro la Juventus. "Non posso chiedere di più a questi ragazzi. Non ci lamentiamo, non diciamo niente. Tutto quello che è accaduto e sta accadendo non ci tocca minimamente. Fidatevi, non avremmo una classifica del genere se il gruppo non fosse straordinario. Qualcun altro potrebbe vederla diversamente ma è così. Abbiamo cambiato il quarto modulo in sette, otto mesi di lavoro per tante vicissitudini questo significa che c'è grande disponibilità da parte di tutti".

Tre pareggi di fila (Roma, Udinese, Lazio), due dei quali subiti nel finale all'Olimpico. Conte vede il lato positivo dell'esito dei confronti con le romane: "Dispiace aver lasciato 4 punti in queste due trasferte e nel finale. Quella di Baroni è una squadra forte ma la nostra ha dei valori molto forti ed è dura a morire. Non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo partiti. Sappiamo cosa stiamo facendo per stare lassù, per me è motivo di grande orgoglio e bisogna dire grazie a questi ragazzi straordinari".

Straordinari anche per l'interpretazione della gara nonostante un canovaccio tattico stravolto. "Dico sempre che dobbiamo essere bravi senza snaturare le caratteristiche dei nostri giocatori – ha aggiunto Conte -. Anguissa e McTominay sono degli assaltatori e non dei costruttori per cui tenerli in una posizione più alta ci consentiva anche di essere pericolosi. Jack Raspadori è un ragazzo che ha qualità sia come seconda punta che come rifinitore. Questo era il piano che è stato ben interpretato".