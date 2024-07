video suggerito

Annuncio di lavoro per calciatori dilettanti in Arabia Saudita: ecco stipendio, benefit e requisiti L'Arabia Saudita cerca calciatori che abbiano meno di 30 anni pronti a giocare nella quarta divisione. Si tratta dei nostri campionati dilettanti. L'annuncio di lavoro prevede stipendio e altri benefit per il candidato ideale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Giocare in Arabia Saudita e vivere il sogno dei grandi campioni del calcio. Un annuncio di lavoro accende i desideri di tutti i coloro i quali vogliono misurarsi con un'esperienza totalmente nuova proprio nel Paese che nell'ultima estate ha visto approdare top player del calibro di Cristiano Ronaldo, Mané, Benzema, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Kanté. ‘FutbolJobs' pubblica infatti tutti i requisiti per candidarsi a giocare nella quarta serie del calcio arabo, l'equivalente della nostra Serie D. L'annuncio di lavoro è rivolto a tutti coloro i quali abbiano meno di 30 anni.

Le condizioni sono ben precise. Prima di presentare la candidatura, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti. Innanzitutto quello di accettare le condizioni salariali imposte senza possibilità di negoziare aumenti. Disponibilità a viaggiare immediatamente se il club invia l'offerta e avere video recenti o dati statistiche documentabili circa la propria carriera. Non avere precedenti penali per poter entrare nel Paese ed essere svincolati completano poi il quadro delle richieste. I club si riservano comunque di richiedere ulteriori informazioni al giocatore.

Lo stipendio e i benefit previsti per i candidati scelti dai club

Lo stipendio sarà invece compreso tra i 10.000 e 20.000 dollari netti a stagione (10 mesi) più un bonus elevato per la promozione da negoziare. Tra i benefit anche la possibilità di ricevere dalla società un alloggio, l'automobile e biglietti aerei per poter viaggiare comodamente dall'Arabia al proprio Paese d'origine. Per quanto riguarda l'accordo, si tratta invece di un contratto professionale registrato. Chiaramente, come per tutti gli annunci di lavoro, non verranno accettati profili che invieranno CV che non soddisfano i requisiti richiesti.

Insomma, una possibilità importante per chiunque volesse misurarsi con questa nuova realtà calcistica pronta ad allargare i propri orizzonti valorizzando già i dilettanti. L'obiettivo dell'Arabia è infatti proprio quello di elevare la qualità e lo spettacolo del calcio partendo proprio dalle serie minori fino ad arrivare alla pioggia di milioni della Saudi League. Non ci sono particolari limiti sui ruoli in campo. Questo non è importante poiché l'annuncio è aperto per i giocatori capaci di giocare in tutte le posizioni del rettangolo verde.