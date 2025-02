Angelino in pieno recupero gela il Napoli e regala il pareggio alla Roma: finisce 1-1 all’Olimpico

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Angelino con un gol in pieno recupero gela il Napoli che fino a quel momento era a +5 sull'Inter. Il terzino giallorosso pareggia l'iniziale vantaggio azzurro firmato da Spinazzola e non consente alla squadra di Conte di effettuare la prima fuga Scudetto in attesa del recupero dei nerazzurri contro la Fiorentina.

L'esultanza di Spinazzola e Lukaku dopo il gol.

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio

La Roma si presenta all'Olimpico contro il Napoli con una formazione inedita. Ranieri sceglie Shomurodov in attacco con Soulé dal primo minuto insieme ad El Shaarawy e con Pisilli a centrocampo. I giallorossi nonostante tutto riescono a costruire qualcosa di interessante ma a passare in vantaggio per primo è il Napoli. Gli azzurri nel primo tempo registrano l'ammonizione di Politano per simulazione ma poi trovano il gol con il pallonetto delizioso di Spinazzola che da ex senza esultare porta in vantaggio i partenopei.

È il gol che sblocca la partita e che mette il Napoli nella condizione di gestire la partita. I giallorossi si rendono però pericolosi soprattutto nel finale di tempo quando con El Shaarawy e anche sui calci piazzati, costruiscono le loro azioni migliori. Meret salva il Napoli con una parata miracolosa su colpo di testa di Ndicka dopo un ottimo cross da sinistra firmato da Angelino. Nel finale ancora forcing dei padroni di casa che chiudono il primo tempo in attacco ma vanno negli spogliatoi con il punteggio parziale di 0-1.

L'esultanza di Angelino insieme a tutta la Roma.

Angelino pareggia in pieno recupero e gela il Napoli

Nella ripresa Ranieri fa qualche piccola modifica mandando in campo Dovbyk e anche Paredes al posto dell'infortunato e ammonito Koné. Il Napoli si rende pericoloso su calcio piazzato e con Lukaku sfiora il raddoppio. La squadra di Conte poi va ancora vicina al raddoppio con una conclusione di McTominay di poco alta. Al minuto 74 è però la Roma a rendersi pericolosa colpendo il palo. Paredes direttamente su calcio di punizione sorprende la barriera azzurra e colpendo il legno esterno facendo illudere tutto l'Olimpico. Conte corre ai ripari.

Il tecnico azzurro si copre un po' con l'inserimento di Mazzocchi al posto di Neres. Nel finale però la Roma manda in campo anche Dybala con Saelemaekers trovando il pareggio con un meritato sinistro chirurgico di Angelino. Il terzino spagnolo sfrutta al meglio un cross da destra proprio del belga e infila in porta un preciso mancino che gela il Napoli e chiude la partita sul punteggio finale di 1-1 che sa di beffa per i partenopei. Prima del recupero infatti i partenopei erano a +5 sull'Inter che aveva pareggiato nel derby.