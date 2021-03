Una splendida notizia giunge da Verona. Il club gialloblu ha reso noto che Andrea Gresele è stato dimesso dall'ospedale e nella sua abitazione effettuerà la riabilitazione. Il comunicato:

Hellas Verona FC è lieto di comunicare che Andrea Gresele, dopo gli incoraggianti responsi della prima fase riabilitativa che non ha rilevato significativi deficit motori e cognitivi, è stato dimesso dall’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella per fare ritorno a casa, in famiglia. Il 18enne vicentino proseguirà a domicilio la convalescenza, cui seguiranno le fasi successive del percorso riabilitativo.