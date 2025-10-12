Andrea Contadini immobilizzato e portato via in barella: brutto infortunio in San Marino-Cipro

Brutto infortunio per Andrea Contadini nel corso del match tra San Marino e Cipro, valido per le qualificazioni mondiali. Il calciatore di casa ha avuto la peggio dopo uno scontro di gioco con Kastanos. Le procedure per metterlo in sicurezza al momento dell’uscita dal campo in barella sono durate circa cinque minuti.

Brutto infortunio per Contadini in San Marino-Cipro

Contadini, nel corso del primo tempo della partita, stava lottando per il pallone quando si è scontrato con Kastanos, calciatore che milita nel Verona. L’impatto è stato molto violento, con il giocatore di San Marino che, dopo il contrasto, è ricaduto pesantemente sul terreno di gioco. Tutto il peso del corpo è finito sulla spalla sinistra, e il povero Contadini è rimasto a terra, a pancia in giù, visibilmente dolorante. Il ragazzo si è subito reso conto della gravità del problema: si è toccato la spalla, mentre compagni e avversari hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari.

Questi ultimi sono entrati in campo con la barella ma hanno avuto non poche difficoltà. Il 23enne, in lacrime per il dolore, non riusciva a muoversi dalla posizione iniziale. Con grande cautela, gli addetti ai lavori sono riusciti a metterlo a pancia in su, per poi posizionarlo sulla barella, dove il personale medico lo ha immobilizzato bloccandogli la parte alta del busto e il collo. Una lunga pausa di gioco tra San Marino e Cipro, con le procedure di soccorso che sono durate diversi minuti.

La sensazione è che si tratti di un infortunio molto serio alla spalla sinistra per il calciatore classe 2002, che milita nel CBR Carli Pietracuta, in Eccellenza: potrebbe trattarsi di una frattura più che di una semplice lussazione. Applausi per il giovane nazionale di casa al momento dell’uscita dal campo, con i calciatori di Cipro che hanno applaudito sportivamente. Al suo posto è entrato Berardi, ma subito dopo, in modo beffardo per i biancocelesti, San Marino ha subito la rete del momentaneo 0-1. Una domenica davvero sfortunata per Contadini.