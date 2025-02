video suggerito

Anderlecht-Fenerbahce interrotta dopo solo 8 minuti: risse e invasioni, squadre negli spogliatoi La partita di playoff di Europa League tra Andelercht e Fenerbahce è stata interrotta all'8′ a causa di violenti tafferugli sugli spalti e lanci di oggetti in campo. I giocatori sono rientrati negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per gli uomini di Mourinho.

A cura di Alessio Pediglieri

La partita di Europa League tra Anderlecht e Fenerbahce è stata interrotta dall'arbitro dopo che diversi tafferugli sugli spalti e in tribuna centrale sono scoppiati mettendo a repentaglio l'incolumità anche dei giocatori in campo. Così, dopo solo 8 minuti di gioco entrambe le squadre hanno fatto il loro ritorno negli spogliatoi in attesa di capire cosa accadrà adesso. Il Fenerbahce di Mourinho aveva trovato la via del gol dopo solo 4 minuti, esagitando gli animi sugli spalti da parte dei tifosi belgi, che avevano subito una pesante sconfitta già all'andata, a Istanbul per 3-0.

Cos'è successo nei minuti iniziali di Anderlecht-Fenerbahce: rissa e invasione di campo

Momenti di assoluta follia ad Anderlcht da parte dei tifosi allo stadio che hanno portato alla sospensione del match dopo solo 8 minuti di gioco. Diverse risse sono scoppiate sugli spalti e mentre la gara era in corso, c'è stata anche una invasione di campo con conseguente immediato intervento della polizia in assetto antisommossa. L'arbitro è stato costretto a sospendere il match mentre i giocatori si sono diretti negli spogliatoi. Stando alle prime ricostruzione, i disordini sarebbero scoppiati per insulti razzisti lanciati da parte dei tifosi di casa, con la conseguente reazione di quelli turchi.

Partita sospesa per 15 minuti, squadre di nuovo in campo

La situazione è presto degenerata con risse sugli spalti tra tifosi delle opposte fazioni, che hanno messo a repentaglio anche la sicurezza del resto del pubblico e dei giocatori in campo. A nulla sono serviti i richiami dagli altoparlanti dello stadio, con i responsabili UEFA che insieme alla terna arbitrale hanno deciso per l'immediata interruzione del match.

Solamente dopo un quarto d'ora più tardi, con il ripristino della calma generale attraverso le forze di polizia, Anderlecht e Fenerbahce hanno potuto fare il loro ritorno in campo. Il match è così ripreso sul risultato di 1-0 a favore della squadra turca guidata da Mourinho che, dopo aver vinto già l'andata per 3-0, aveva segnato dopo solo 4 minuti con En Nesyri su imbeccata di Dzeko.