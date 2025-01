video suggerito

Ancelotti fischiato da quasi tutto il Bernabeu: il pubblico del Real insorge contro l'allenatore Carlo Ancelotti fischiato da quasi tutto il pubblico del Bernabeu in occasione di Real Madrid-Celta Vigo di Copa del Rey. Protesta dei tifosi dopo la sconfitta nel Clasico di Supercoppa contro il Barcellona. Preso di mira anche un giocatore.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola in Arabia nel Clasico contro il Barcellona non è stata per niente digerita dal pubblico del Real Madrid. La dimostrazione chiara, forte, è arrivata in occasione del match di stasera che le Merengues stanno giocando contro il Celta Vigo in Copa del Rey. Al Bernabeu è tutto pronto per l'inizio della sfida ma quando lo speaker inizia ad annunciare le formazioni accade qualcosa di inimmaginabile. Via via dal portiere all'ultimo attaccante scorrono i nomi di tutti gli undici titolari scelti da Carlo Ancelotti.

L'allenatore è chiaramente l'ultimo ad essere annunciato nel classico gioco col pubblico che viene fatto ormai in quasi tutti gli stadi. Il pubblico ha il compito di gridare il cognome del personaggio apparso sui maxischermo dello stadio. E così dopo il boato per Kylian Mbappé tocca proprio ad Ancelotti che però viene ricoperto dai fischi. Non si riesce a capire se una parte del pubblico del Bernabeu avesse continuato ad urlare il suo nome e ad applaudire poiché i tanti fischi hanno coperto e la possibilità di ascoltare qualsiasi altra cosa in quel momento. Sicuramente qualche timido applauso ci sarà stato nei confronti del tecnico, almeno da una parte dello stadio.

Un momento davvero inaspettato per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti che dopo gli ultimi successi tra campionato e Champions è entrato ancor più di diritto nella storia del club spagnolo come uno degli allenatori più vincenti. La sconfitta contro il Barcellona è di fatto indigesta e il malumore nei confronti dell'ex allenatore di Milan e Napoli si fa sentire in maniera forte. Da tempo inizia a circolare la voce di un suo possibile addio a fine stagione con tanti nomi di sostituiti considerati a prendere lo scettro, ma finora Carlo resta al suo posto.

Tchouaméni è l'altro giocatore fischiato dai tifosi del Real

Ancelotti però non è stato di certo l'unico a beccarsi i fischi del Bernabeu. Durante l'annuncio delle formazioni infatti, è stato anche il momento di Aurélien Djani Tchouaméni. Al centrocampista francese vengono contestate le sue deludenti prestazioni in questa stagione come difensore centrale, in particolare per la sua scarsa prestazione nella sconfitta per 5-2 di domenica scorsa a Jeddah. Il giocatore era stato già fischiato prima quando era uscito per riscaldarsi. Insomma, al Real il clima non è di certo sereno.