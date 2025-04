Ancelotti-Brasile, c’è il ‘sì’: ingaggio record e tutti i dettagli dell’accordo con la Seleçao

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Carlo Ancelotti ha già raggiunto un accordo con la CBF e diventerà CT del Brasile una volta chiusa la sua avventura al Real Madrid. Manca solo la firma per formalizzare tutto e portare il primo italiano sulla panchina della Seleçao, il terzo straniero di tutta la storia.

Carletto, l'allenatore con più vittorie nella storia del Real Madrid, concluderà così la sua esperienza al Santiago Bernabéu per lanciarsi in una nuova sfida: conquistare l'ambita sesta Coppa del Mondo per la nazionale brasiliana. Potrebbe essere anche l'ultima tappa di una carriera leggendaria, che lo ha visto trionfare nei campionati più importanti d'Europa ed essere uno dei più vincenti nella storia della Champions League.

Ancelotti sarà il nuovo CT del Brasile: i dettagli del contratto

Tutto è pronto perché Ancelotti diventi l'allenatore del Brasile e lasci il Real Madrid ma bisogna chiudere tutto nel miglior modo possibile prima di aprire un nuovo capitolo. La CBF è sicura ma mantiene cautela, visto che lo scorso anno c'era già stato un tentativo che era stato molto pubblicizzato e poi non andò a buon fine. Questa volta Diego Fernandes, emissario del presidente della CBF, è stato fondamentale in questa manovra e nel convincere finalmente l'italiano.

La CBF avrebbe offerto a Carlo Ancelotti 10 milioni di euro a stagione e l'intesa sarà valida fino al Mondiale del 2026 con la possibilità di allungare l'accordo fino a quello del 2030 in programma in Spagna, Portogallo e Marocco.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, nel viaggio in Spagna dell'emissario della federazione brasiliana ci sono stati nuovi incontri privati ​​con l'allenatore italiano e con il figlio Davide per definire bene ogni cosa ma senza intaccare il lavoro corrente con il Real. C'è stata discrezione e totale rispetto da tutte le parti in causa e dopo settimane di contatti, l'obiettivo di questi ultimi viaggi dell'emissario della CBF è stato quello di convincere Ancelotti ad assumere il suo incarico il prima possibile per poter essere CT già alla finestra per le qualificazioni ai Mondiali 2026 FIFA del prossimo giugno.

Dal canto suo il Real Madrid sta lavorando per scegliere il nuovo allenatore del Real Madrid: in pole c'è sempre Xabi Alonso, sotto contratto con il Bayer Leverkusen, ma i Blancos potrebbero affidare la panchina a Santiago Solari o a Raul per il Mondiale per Club, competizione che andrà in scena negli Usa dal 14 giugno fino al 15 luglio, prima di ufficializzare la nuova guida tecnica.