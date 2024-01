Amrabat espulso due volte durante la partita del Marocco: la sua stagione è un flop totale La Coppa d’Africa di Amrabat si è chiusa con un fallo che gli è costato due cartellini rossi. Dopo la revisione al VAR l’arbitro ha deciso di punirlo con l’espulsione diretta: è l’ultimo atto di una stagione totalmente negativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Neanche la Coppa d'Africa ha regalato ad Amrabat una piccola gioia in questa stagione disperata. Il suo Marocco, una delle squadre favorite per la vittoria finale, è stato eliminato dalla competizione dopo la sconfitta contro il Sudafrica arrivata totalmente a sorpresa. Uno shock per tutta la nazione, delusa dall'errore sul dischetto di Hakimi e dall'espulsione nel finale del centrocampista del Manchester United.

Ed è proprio lui uno dei giocatori più discussi: tutti avevano ancora negli occhi le grandi prestazioni degli ultimi Mondiali, dove era stato il motore della squadra. In Qatar aveva brillato, attirando su di sé le attenzioni dei grandi club europei che lo hanno allontanato dalla Fiorentina. Ma in Inghilterra il marocchino non ha trovato continuità e non è riuscito ad assestarsi su livelli da top player. la Coppa d'Africa è stata l'ultima delle grandi delusioni di questa stagione e si è chiusa con una doppia espulsione.

Sui social i tifosi del Marocco sono ancora increduli per il fatto che Amrabat sia stato espulso per due volte nella stessa partita. Tutto è accaduto nei minuti di recupero quando, in seguito a un fallo commesso da ultimo uomo, il centrocampista già ammonito è stato mandato fuori per somma di gialli. Ma il suo intervento ha portato il VAR a chiedere una revisione per infliggergli una pena ancora più dura: dopo aver rivisto le immagini il direttore di gara lo ha richiamato in campo mostrandogli un cartellino rosso.

L'espulsione diretta comporta una squalifica più lunga, ritenuta appropriata per lo spintone dato all'avversario che era ormai lanciato verso la porta. Sui social i tifosi del Marocco hanno ritenuto giustissima la scelta dell'arbitro, ma in tanti non potevano credere al fatto della doppia espulsione rimediata nel giro di pochi minuti. Tutti si sono scagliati contro Amrabat, protagonista di una stagione completamente negativa che potrebbe condizionare il corso della sua carriera.