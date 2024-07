Cambia il calendario della MotoGP 2024: si corre due volte a Misano, ma scoppia la polemica

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Mentre la MotoGP 2024 è ferma per la pausa estiva, la Dorna ha ufficializzato la modifica al calendario della stagione in corso. Il GP del Kazakistan, inizialmente rinviato, è stato ora definitivamente cancellato e sostituito con il GP dell'Emilia Romagna che andrà in scena nel weekend del 22 settembre a Misano Adriatico.

Il tracciato romagnolo dunque si ritroverà ad ospitare due tappe consecutive del Motomondiale dato che il circuito intitolato al compianto Marco Simoncelli sarà teatro anche del 13° round per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini (in programma due settimane prima: dal 6 all'8 settembre). Una decisione, quella presa da organizzatori e Federazione Internazionale, che ha però già suscitato numerose polemiche.

La MotoGP corre due volte a Misano nel 2024: il GP dell'Emilia Romagna sostituisce il GP del Kazakistan

Ad annunciare la modifica al calendario 2024 con l'ingresso del GP dell'Emilia Romagna è stata proprio la Dorna attraverso i canali ufficiali della MotoGP: "La FIM, l'IRTA e la Dorna Sports annunciano la cancellazione del Gran Premio del Kazakistan. Problemi operativi e logistici derivanti dalle precedenti inondazioni nella regione hanno reso impossibile organizzare l'evento nel 2024.

Sarà invece il Misano World Circuit Marco Simoncelli a ospitare il Gran Premio dell'Emilia-Romagna dal 20 al 22 settembre.

MotoGP è entusiasta di organizzare un secondo evento nell'iconica sede adriatica, dando all'appassionata base di fan italiani un'ulteriore opportunità di vedere lo sport più emozionante del mondo in azione. Il GP d'Italia di inizio stagione è diventato il secondo Gran Premio più frequentato di sempre in quella sede e si prevede che i biglietti per il GP di San Marino, la prima visita di MotoGP a Misano in questa stagione, andranno presto esauriti" si legge infatti nella nota diramata nella tarda mattinata di lunedì 15 luglio.

Il nuovo calendario della MotoGP 2024

GP Qatar (Losail) – 10 marzo GP Portogallo (Portimao) – 24 marzo GP Americhe (Austin-Texas) – 14 aprile GP Spagna (Jerez) – 28 aprile GP Francia (Le Mans) – 12 maggio GP Catalunya (Barcellona) – 26 maggio GP Italia (Mugello) – 2 giugno GP Olanda (Assen) – 30 giugno GP Germania (Sachsenring) – 7 luglio GP Gran Bretagna (Silverstone) – 4 agosto GP Austria (Spielberg) – 18 agosto GP Aragon (Motorland) – 1 settembre GP San Marino (Misano) – 8 settembre GP Emilia Romagna (Misano) – 22 settembre GP Indonesia (Mandalika) – 29 settembre GP Giappone (Motegi) – 6 ottobre GP Australia (Phillip Island) – 20 ottobre GP Thailandia (Buriram) – 27 ottobre GP Malesia (Sepang) – 3 novembre GP Valencia (Valencia) – 17 novembre

Il GP della MotoGP 2024 a Misano mentre a Cremona corre la Superbike

La notizia della cancellazione del GP del Kazakistan della MotoGP 2024 (terzo GP stagionale cancellato dopo Argentina e India) e la sostituzione con una seconda tappa sul circuito di Misano ha inevitabilmente fatto nascere alcune polemiche. La cosa che più di tutte ha destato perplessità è la data scelta, cioè il fine settimana del 22 settembre (weekend che originariamente prevedeva la trasferta in India), ossia lo stesso in cui, sempre in Italia, a nemmeno 300 km di distanza, va in scena il primo GP di Cremona del Mondiale Superbike.

La MotoGP di scena a Misano Adriatico inevitabilmente toglierà visibilità e spettatori al debutto della classe regina del campionato iridato riservato alle derivate di serie sul Circuito di Cremona che dunque verrà, altrettanto inevitabilmente, penalizzato dalla decisione presa da FIM e Dorna (organizzatrici anche del Mondiale Superbike).

