Amorim sblocca Zirkzee alla Roma a una sola condizione: quanto costerà ai giallorossi tutto l’affare

La Roma e Joshua Zirkzee sono pronte a celebrare questo matrimonio ma il Manchester United, almeno stando alle parole del tecnico Ruben Amorim, frena. Già, perché prima di dare il via libera all'operazione, dato che il calciatore ha già dato il suo ok al trasferimento in giallorosso, l'allenatore portoghese ha fatto sapere di aver chiesto precise rassicurazioni dal club. Nel corso della conferenza stampa della sfida di campionato che i Red Devils giocheranno questa sera in Premier contro il Newcastle, ha parlato proprio dell'imminente calciomercato invernale:

"Nessuno sarà ceduto senza aver trovato prima un sostituto – ha detto il tecnico portoghese – la mia squadra è già a corto di giocatori”. Parole che lasciano intendere come quella di Zirkzee alla Roma non sia un affare rapido anche considerando i costi dell'operazione e i termini da stabilire per far scattare l'obbligo di riscatto a cifre non proprio basse. La Roma infatti dovrà effettuare un investimento non di poco conto per assicurarsi l'ex Bologna.

Zirkzee e Hojlund si ritroveranno avversari nella sfida tra Roma e Napoli.

La Roma ha fatto capire, tramite le parole del proprio allenatore, di aver bisogno di una punta. Gasperini non ha avuto rassicurazioni da Dovbyk e Ferguson dopo averli visti all'opera in campo e per questo avrebbe dato il suo via libera all'operazione Zirkzee il quale non sta trovando spazio e soprattutto gol allo United. La Roma prenderebbe il giocatore in prestito ma il Manchester vuole chiaramente inserire l'obbligo di riscatto che si dovrebbe aggirare intorno ai 38-40 milioni di euro.

Solo in questo modo Zirkzee potrà diventare il nuovo attaccante della Roma pronto a sostituire Ferguson o Dovbyk in attacco cercando di dare alla manovra della squadra di Gasperini una finalizzazione migliore delle proprie azioni offensive. Fino a questo momento in Premier League il Manchester United ha visto andare in gol Zirkzee solo in un'occasione, precisamente lo scorso 30 novembre con la rete messa a segno contro il Crystal Palace. Lo stesso rendimento di Ferguson, in gol solo contro la Cremonese e finito per essere bocciato da Gasperin in diretta tv subito dopo Juventus-Roma.