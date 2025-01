video suggerito

Amorim manda via Rashford dal Manchester United: "Meglio di lui anche il preparatore dei portieri" Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, dopo il successo con il Fulham, rispondendo a una domanda su Rashford ha usato parole durissime per l'attaccante che è da tempo sul mercato.

A cura di Alessio Morra

In tanti lo cercano, ma Marcus Rashford è ancora un calciatore del Manchester United, ma con i Red Devils non gioca e con Ruben Amorim difficilmente giocherà più. Le parole pronunciate dal tecnico portoghese, dopo il vittorioso match con il Fulham, sono più che una sentenza. Una bocciatura totale, senza appello. A Rashford l'allenatore avrebbe preferito chiunque, pure il preparatore dei portieri.

Rashford è sul mercato ed è totalmente fuori dal Manchester United

Il Milan lo ha cercato, il Barcellona e il Borussia Dortmund lo avrebbero messo nel mirino, ma a una settimana dal termine del mercato invernale nulla è cambiato. Marcus Rashford è sempre un calciatore del Manchester United, ma con i Red Devils il campo non lo vede e a sentire Amorim non lo vedrà più. Nella conferenza stampa che ha fatto seguito all'incontro di Craven Cottage, l'ex tecnico dello Sporting Lisbona ha fatto capire di non avere intenzione di mandare in campo l'attaccante inglese, totalmente ai margini della squadra.

Amorim critica Rashford: "Non dà il massimo"

Parole chiarissime quelle di Amorim che a Rashford preferirebbe addirittura il preparatore dei portieri: "Il motivo è sempre lo stesso: gli allenamenti, il modo in cui penso che un calciatore debba comportarsi. Se le cose non cambieranno non lo farò nemmeno io. Vale per tutti i giocatori: oggi in panchina ci mancava un po’ di velocità per cambiare la partita e provare qualche giocata, ma preferisco così. Piuttosto metto in campo Jorge Vital (il preparatore dei portieri, ndr) prima di far giocare qualcuno che non dà il massimo".

Il preparatore dei portieri dello United, un fedelissimo di Amorim, ha 63 anni, e questo fa capire ulteriormente che le porte per Rashford sono totalmente chiuse. Vedremo se Rashford verrà ceduto in questa sessione di mercato.