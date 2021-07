Amichevole Roma-Triestina dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming Triestina-Roma è la terza amichevole stagione della squadra di José Mourinho. I giallorossi scenderanno in campo al Nereo Rocco di Trieste contro i ragazzi di Cristian Bucchi. Tutte le informazioni sulla partita tra la squadra capitolina e i giuliani, dove e come vedere la gara in diretta TV e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

Continua il lavoro della Roma di José Mourinho in vista dell'inizio della stagione 2021/2022. I giallorossi stanno mettendo le basi per essere protagonisti nel corso dell'annata, sia dentro che fuori dal campo: la rosa sta svolgendo la preparazione ed è impegnata in test sempre più impegnativi per testare la condizione mentre i dirigenti cercando di accontentare lo Special One sul mercato, con degli innesti funzionali al roaster che ha già a disposizione.

Dopo le gare contro Montecatini e Ternana è il turno della Triestina, squadra di Serie C: il match si giocherà allo stadio Nereo Rocco e aiuterà i giallorossi a mettere minuti in vista dell'inizio della stagione. C'è grande curiosità nel vedere all'opera la squadra che sta costruendo Mou e come intende mixare gli uomini presenti lo scorso anno con i nuovi arrivati. L'entusiasmo per l'arrivo dell'allenatore portoghese è ancora tangibile ma adesso si inizia a fare sul serio ed è arrivato il momento di pensare al campo.

Dove vedere Roma-Triestina in diretta TV e streaming

La partita tra la squadra giuliana e quella capitolina si potrà vedere in diretta Tv su SportItalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre) e in streaming sul sito ufficiale e sull'app mobile. A differenza delle prime amichevoli questa volta il match sarà trasmesso anche da Roma TV+, sito ufficiale della Roma.

A che ora si gioca l'amichevole Roma-Triestina oggi

La gara tra Triestina e Roma si giocherà mercoledì 21 luglio 2021 allo stadio Stadio Nereo Rocco di Trieste alle ore 19:30.

Date e orari delle prossime amichevoli della Roma

Dopo l'amichevole con la Triestina la Roma affronterà il Debrecen e poi volerà in Portogallo, dove affronterà due avversari di livello più alto come il Porto e il Real Betis.