Amichevole Milan-Arsenal oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Milan-Arsenal è un incontro amichevole che rientra nel torneo “Dubai Super Cup” in svolgimento a Dubai. Si giocherà questo pomeriggio alle 15:00 e sarà trasmesso sia in TV sia in streaming in diretta da DAZN e Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Tempo di amichevoli e così anche il Milan scende in campo di nuovo, in attesa della ripartenza ufficiale del campionato di Serie A. La partita amichevole Milan-Arsenal si gioca questo pomeriggio con fischio di inizio fissato per le 15:00, in una sfida che rientra nella "Dubai Super Cup" che annovera anche un'altra squadra inglese, il Liverpool. Milan-Arsenal si gioca allo stadio Al Maktoum e sarà trasmessa in TV e in diretta streaming sia da DAZN sia da Sky.

I Campioni d'Italia di Stefano Pioli, dunque, scendono in campo per delle amichevoli di qualità in terra qatariota, la stessa che sta vedendo il torneo iridato oramai entrare nel vivo. Il Milan ha svolto allenamenti a porte chiuse a Dubai per ritrovare calma e concentrazione. Ovviamente per il tecnico sarà un test più che utile per iniziare a rilevare lo stato di forma dei vari giocatori a disposizione e riprendere la preparazione atletica in vista del 4 gennaio quando ripartirà la Serie A. Alcuni giocatori si stanno allenando a parte – Calabria, Florenzi, Messias, Díaz e Ibrahimović – e difficilmente prenderanno parte alla partita di questo pomeriggio. Per il torneo di Dubai entreranno in gioco alcune regole particolari: la vittoria varrà 3 punti, l'eventuale pareggio 2 punti. A fine dei 90 minuti, al di là del risultato, ci sarà ancora un punto in palio che verrà assegnato a chi vincerà ai calci di rigore che si batteranno sempre.

Le probabili formazioni di Milan-Arsenal. Per Stefano Pioli si darà fondo alla rosa a disposizione,schierandosi con il consueto 4-2-3-1 dove in porta ci sarà Ciprian Tătărușanu e la difesa probabilmente composta da Kalulu, Gabbia, Tomori e Pobega. Presenti anche Tonali e Vranckx, con il rientro dell'ex infortunato Saelemaekers, insieme a Adli e Rebić. Con Origi in avanti. L'Arsenal dovrebbe schierarsi con uno schema speculare dove l'unico terminale offensivo di ruolo sarà Nketiah.

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

Partita: Milan-Arsenal

Quando si gioca: martedì 13 dicembre 2022

Dove si gioca: Al Maktoum Stadium (Dubai)

Orario: 15:00

Diretta TV: DAZN e Sky

Diretta streaming, DAZN, Sky e NOW

Competizione, Gara amichevole

Milan-Arsenal, dove vederla in diretta TV

La partita amichevole tra Milane Arsenal che si gioca nel pomeriggio ed è valida per il torneo "Dubai Super Cup", verrà trasmessa in TV – attraverso una Smart Tv collegata da internet – da DAZN mentre per gli abbonati Sky potranno assistere al match sui canali 201 (Sky Sport) e 203 (Sky Sport Football). Il commento su DAZN sarà affidato alla coppia Testoni-Tiribocchi mentre su Sky sarà la voce di Marianella a raccontare le sorti dell'incontro.

Dove vedere Milan-Arsenal in diretta streaming

L'amichevole di Dubai Milan-Arsenal sarà visibile in diretta integrale anche online con il servizio di DAZN attraverso l'app per i devices o collegandosi direttamente al sito ufficiale per seguire l'incontro. Per gli utenti Sky, a disposizione l'app SkyGo e anche il servizio on demand a pagamento di NOW metterà a disposizione il servizio per lo streaming in diretta.

Amichevole Milan-Arsenal, le probabili formazioni

Tanto turn-over e fondo alla rosa a disposizione per mister Pioli che cercherà di trovare già l'assetto migliore in questa amichevole in terra araba contro l'Arsenal. I Campioni d'Italia e gli attuali primatisti in Premier League si affronteranno con due moduli speculari: 4-2-3-1.

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; Cedric, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga; Helneny, Odegaard, Nelson; Nketiah.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Bakoune; Tonali, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.