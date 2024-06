La provocazione dei tifosi dell’Albania in faccia a quelli dell’Italia: sacrilegio con gli spaghetti I tifosi albanesi spezzano gli spaghetti in maniera provocatoria davanti ai supporter italiani prima della partita di EURO 2024 tra le due nazionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

I tifosi dell'Albania spezzano gli spaghetti in maniera provocatoria davanti ai supporter dell'Italia prima della partita di EURO 2024 tra le due nazionali di Spalletti e Sylvinho. Un momento di goliardia che racchiude in sé anche un po' di trash a poche ore dal fischio d'inizio della partita di Dortmund.

C'è grande attesa per il secondo match del gruppo B, dopo la vittoria della Spagna sulla Croazia, e la Nazionale ha bisogno dei tre punti per partire col piede giusto nel torneo: la selezione albanese, però, potrà contare su un grande seguito, visto che secondo quanto riportato da ESPN ci saranno 50.000 supporter pronti a spingere i ragazzi del ct Sylvinho.

A Dortmund l'Albania vince la sfida del tifo con l'Italia

I tifosi azzurri saranno in netta minoranza allo stadio di Dortmund, dove ci saranno almeno 40.000 presenze albanesi e i supporter italiani non dovrebbero superare le 20.000 unità sugli spalti del BVB Stadion. Non ci sono stati particolari momenti di tensione tra le due tifoserie nel corso della giornata e nei giorni precedenti al match, a parte i 67 ultras italiani fermati dalla polizia tedesca.

In questa prime giornate di Europei i tifosi delle diverse nazionali sono stati bene nelle "fan-zone" predisposte nelle varie città e c'è sempre stato un bel clima di amicizia e condivisione. Nonostante ci siano sensazioni non buone per Serbia-Inghilterra, speriamo che questo clima di leggerezza possa continuare per la maggior parte del torneo.

Fermati 67 ultras italiani: preparavano agguato a tifosi albanesi

Sessantasette tifosi italiani sono stati sottoposti a fermo a Dortmund perché, a quanto si apprende, si stavano preparando a far scattare un'aggressione ai tifosi albanesi. La polizia tedesca li ha fermati e ora saranno trattenuti e processati domani per direttissima. Secondo quanto riporta il sito del giornale Ruhr Nachrichten, gli ultras italiani erano armati al momento dell'intervento.