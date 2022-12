Amichevole Arsenal-Juventus oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Arsenal-Juventus è la prima di tre amichevoli che la squadra di Allegri disputerà fino alla fine del 2022: fischio d’inizio alle ore 19:00 all’Emirates Stadium di Londra. Diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus affronterà l'Arsenal in una partita amichevole in vista della ripresa della Serie A, fissata per il prossimo 4 gennaio 2023. I bianconeri di Massimiliano Allegri saranno in trasferta contro i Gunners di Mikel Arteta, che sono in testa alla Premier League. nella prima di tre gare amichevoli in questa parte finale di 2022. La gara si giocherà alle ore 19.00 e si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN e su Sky.

La Vecchia Signora torna in campo dopo oltre un mese dall'ultima partita giocata, la vittoria contro la Lazio per 3-0, e lo fa con una sfida di grande prestigio: l'Arsenal, a differenza dei bianconeri, ha già giocato due amichevoli e ha un bilancio di una sconfitta contro il Watford (2-4) e due vittorie con Lione (3-0) e Milan (2-1). Dopo i campioni d'Italia gli inglesi sfideranno i bianconeri, che sono tornati ad allenarsi alla Continassa dopo qualche giorno di riposo concesso dal tecnico livornese.

Dove vedere Arsenal-Juventus in diretta TV: orario e canale della partita

La sfida tra Arsenal e Juventus si potrà vedere in TV su DAZN e su Sky. Gli abbonati alla piattaforma streaming per vedere in televisione l'incontro potranno sfruttare una Smart TV o dispositivi come Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire Stick e Timvisionbox. Il racconto della partita sarà di Ricky Buscaglia e il commento di Simone Tiribocchi. Su Sky il match verrà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Arsenal-Juventus, dove vederla in diretta streaming

L'amichevole tra Arsenal e Juventus si potrà vedere in streaming sempre grazie a DAZN e con Sky-Go: gli abbonati potranno utilizzare i diversi dispositivi mobile per poter vedere l'incontro. Il match dell'Emirates Stadium si potrà vedere anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, acquistando il ticket ‘Sport' e selezionando l'evento in diretta.

Allegri non cambierà l'assetto che ha permesso alla Juve di fare una risalita clamorosa in campionato dopo l'avvio horror: Perin in porta; Gatti, Dellavalle e Rugani in difesa; Soulé e De Sciglio sulle corsie laterali e in mezzo al campo Fagioli, Locatelli e Miretti. Attacco formato da Yildiz e Kean.

Arteta deve fare a meno di moltissimi titolari ma non cambierà il suo assetto di gioco: White, Gabriel, Holding e Tierney a formare la linea difensiva davanti a Hein, Lokonga e Partey in mediana con il trio Vieira, Odegaard e Nelson a supporto di Nketiah.

ARSENAL (4-2-3-1): Hein; White, Gabriel, Holding, Tierney; Lokonga, Partey; Vieira, Odegaard, Nelson; Nketiah. Allenatore: Arteta.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Dellavalle, Rugani; Soulé, Fagioli, Locatelli, Miretti, De Sciglio; Yildiz, Kean. Allenatore: Allegri.