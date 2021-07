Altro che spirito olimpico: insulti razzisti in amichevole, la Germania lascia il campo In occasione dell’amichevole di preparazione al Torneo olimpico di Tokyo 2020, tra la Germania e l’Honduras, il difensore tedesco Jordan Torunarigha ha ricevuto insulti razzisti. Una situazione che ha spinto i suoi compagni di squadra ad abbandonare il campo in anticipo rispetto al fischio finale.

A cura di Marco Beltrami

Non ci hanno pensato su due volte, e hanno abbandonato il campo in anticipo rispetto al fischio finale. I calciatori della squadra di calcio Olimpica della Germania hanno preso una posizione forte, in occasione dell'amichevole di preparazione a Tokyo 2020 contro l'Honduras. Il motivo? I commenti razzisti nei confronti del difensore di colore tedesco Jordan Torunarigha.

Si è concluso in malo modo il test tra le nazionali giovanili di Germania e Honduras, sulla strada che porta al torneo olimpico di calcio di Tokyo 2020. I giocatori della rappresentativa tedesca al minuto 85 hanno deciso di abbandonare il terreno di gioco dopo che il difensore Jordan Torunarigha ha ricevuto degli insulti razzisti. Il tutto è accaduto quando il risultato era di 1-1 con Felix Uduokhai che aveva pareggiato al vantaggio honduregno di Douglas Martinez. Impossibile però proseguire dopo il brutto episodio, e i ragazzi agli ordini di Stefan Kuntz dopo i mancati provvedimenti dell'arbitro hanno deciso di dare un segnale forte.

Un brutto episodio che ha rovinato l'atmosfera olimpica, e che è stato commentato così dal selezionatore tedesco ai microfoni del sito ufficiale della Federazione: "Se uno dei nostri giocatori viene insultato dal punto di vista razziale, non è un'opzione per noi continuare a giocare". Non è la prima volta che Jordan Torunarigha, difensore dell'Hertha Berlino, riceve commenti discriminatori durante una gara. Un precedente era andato in scena nel febbraio 2020, quando alcuni tifosi dello Schalke riservarono al difensore beceri ululati razzisti. Nelle ultime ore, la federazione dell'Honduras ha preso le distanze, chiarendo però che il tutto potrebbe trattarsi di un malinteso.