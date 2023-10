Alta tensione dopo Atletico-Feyenoord: tifosi olandesi invadono la zona Vip, carica della polizia Momenti di panico all’interno del Metropolitano subito dopo la conclusione del match di Champions. Alcuni ultrà del Feyenoord hanno fatto irruzione nella zona Vip obbligando l’intervento dei poliziotti in assetto anti sommossa.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Atletico Madrid è riuscito nell'impresa di vincere il primo match di questa Champions mercoledì sera contro il Feyenoord nel modo più rocambolesco: in svantaggio ha ribaltato il match imponendosi 3-2. Scatenando la furia dei tifosi olandesi che si sono riversati a fine match nella zona Vip del Metropolitano. La polizia in assetto antisommossa è dovuta intervenire per evitare il peggio.

In campo, lo spettacolo. Firmato Griezman e Morata per gli uomini di Diego Simeone che si è tolto un peso enorme trovando il primo successo europeo dopo lo smacco del pareggio della Lazio con Provedel al debutto stagionale in coppa. In svantaggio non una ma due volte, gli spagnoli si sono aggrappati prima alla prodezza del francese e poi all'ex Juve che ha segnato due gol ribaltando il match.

Il gol di Griezman è stato una perla che ha acceso la luce per i Colchoneros. Grazie al francese l'Atletico è riuscito a riprendere per i capelli il match prima della fine del primo tempo, per poi piazzare la zampata vincente nella ripresa. Con Alvaro Morata, il man of the match autore di una doppietta ma soprattutto di una prestazione enorme.

Uno spettacolo che è stato rovinato dalle solite intemperanze del post gara da parte dei più esagitati: dopo il 90′, un gruppo di ultrà del Feyenoord sono riusciti a intrufolarsi dove non dovevano all'interno dello stadio, la zona riservata ai Vip. Attimi di panico e confusione ripresi da alcuni tifosi con i propri cellulari in cui si vedono tafferugli e il pronto intervento della polizia. Le forze dell'ordine sono dovute darsi da fare in assetto antisommossa, affrontando di persona i più scalmanati.

Un veloce corpo a corpo per riportare immediatamente la calma mentre si era innescato il fuggifuggi generale di altri tifosi. Dopo qualche minuto di pura tensione è però stato ripristinato l'ordine, con le due tifoserie che hanno proseguito il deflusso dallo stadio senza più intemperanze particolari.