Alloggio da incubo agli Europei: tifosi arrivano nella notte in una struttura medica abbandonata Un tifoso scozzese ha documentato la surreale avventura vissuta nella loro trasferta in Germania per assistere agli Europei di calcio: "Un film dell'orrore".

A cura di Paolo Fiorenza

Immaginate di aver organizzato quello che pensavate essere un viaggio da sogno: andare in Germania, voi tifosissimi di calcio, avere i biglietti delle partite degli Europei, avere pianificato tutto alla perfezione, a cominciare dalla prenotazione dell'alloggio, fatto tramite Booking.com. Poi però vi ritrovate in un Paese sconosciuto, mandati nella notte nel posto che vi dovrebbe ospitare, che si rivela essere un luogo da film dell'orrore, tra sotterranei, cunicoli, vecchie attrezzature abbandonate e un'atmosfera da incubo. È esattamente quello che è capitato a Rory Bradley, un tifoso di Glasgow di 28 anni, che si è recato assieme a tre amici in Germania per assistere alle partite della Scozia (malissimo la prima, disfatta con i tedeschi per 5-1) spendendo quasi 2500 euro per essere catapultato in una vicenda incredibile che ha documentato con un video pubblicato sui propri social.

Il primo alloggio del gruppo: "Un letto fatto di cartone"

Tutto è iniziato quando il gruppo è arrivato a Duren, città vicino Colonia, nella parte più occidentale della Germania, e l'alloggio che avevano prenotato si è rivelato essere "un vero disastro", con "uno dei letti fatto di cartone" e "tenuto insieme con del nastro adesivo" (qui sotto le foto).

La nuova sistemazione nella notte: "Un film dell'orrore"

A quel punto hanno telefonato a Booking.com e hanno chiesto di essere spostati. Richiesta accolta in una maniera che mai e poi mai avrebbero potuto immaginare. Un agente della nota società operante nel settore dei viaggi ha organizzato una sistemazione alternativa per il gruppo nel cuore della notte, quindi gli amici hanno attraversato la città nelle prime ore del mattino.

Quando sono arrivati alla loro nuova destinazione, hanno scoperto di essere stati mandati in quello che Rory ha descritto come un "dungeon" – ovvero una "prigione sotterranea" – e qualcosa uscito da un "film dell'orrore", completo di un'ascia. Un oggetto che è stato immortalato, assieme a tutto il resto emerso nell'agghiacciante esplorazione di quello che tutto sembrava tranne che un alloggio per turisti, nel lungo video girato in piano sequenza.

Rory impugna l'ascia trovata nel misterioso e terrificante luogo

In un post sul proprio profilo Twitter, Rory ha detto che sembrava che il posto fosse una struttura medica abbandonata poiché c'erano "letti ospedalieri e attrezzature industriali all'ingresso". Ha poi continuato raccontando quello che si vedeva nel prosieguo del filmato: "Ci siamo fatti strada nella proprietà e siamo stati accolti da altre attrezzature industriali, sostanze chimiche esposte, cavi e tubi scoperti e, per finire, un'ascia che sembrava uscita dal film di un omicidio. Avanzando ancora, abbiamo continuato a trovare un pericolo dopo l'altro, compreso l'accesso a una stanza del generatore. Siamo arrivati ​​all'altra estremità della proprietà e c'era un forte odore di umidità". Per peggiorare ulteriormente la situazione, "la porta d'ingresso non si chiudeva", quindi chiunque avrebbe potuto fare irruzione nel loro alloggio mentre dormivano.

I corridoi simili a cunicoli della struttura abbandonata

Ovviamente restare lì era impossibile pur con tutto lo spirito d'avventura di questo mondo: il gruppo di tifosi scozzesi ha deciso che "non c'era assolutamente alcuna possibilità" di dormire lì e ha contattato nuovamente Booking.com. Rory ha raccontato che dopo due ore di chiamate un agente ha detto loro che avrebbero dovuto pagare per un nuovo posto e fatturare successivamente a Booking.com: un'ipotesi che si è scontrata con la mancanza di denaro nelle tasche del gruppo.

Il gruppo è senza soldi: finiscono in ostello

"Volevano che trovassimo un posto e poi ci avrebbero rimborsato fino a 900 sterline (1065 euro, ndr) – ha detto Rory al Daily Mail – Ma ovviamente ora il prezzo degli alloggi è aumentato vertiginosamente rispetto a quando avevamo prenotato. Siamo tutti ragazzi della classe operaia. Uno dei miei amici ha 39 sterline rimaste sul suo conto bancario. Non abbiamo i soldi per pagare un albergo".

Alla fine il gruppo di tifosi scozzesi è riuscito a trovare un ostello in cui alloggiare finché non si sono trasferiti nella città successiva del loro viaggio in Germania, ma Rory ha detto che la stanza, che li ospita tutti assieme, costa il doppio del prezzo del posto originale che avevano prenotato. Almeno hanno qualcosa da raccontare che non sia la legnata subita dalla Scozia…